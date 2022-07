Kuleba: Vojenská pomoc Ukrajine nie je charita ale nevyhnutnosť pre bezpečnosť

Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v príspevku zverejnenom v denníku The New York Times. TASR správu prevzala od televízie Sky News, ktorá o tom informovala v sobotu.

Kuleba vo svojom článku uviedol, že západné krajiny musia posilniť ukrajinskú armáda, a to zrýchlením dodávok moderných delostreleckých zbraní a obrnených vozidiel.

Šéf ukrajinskej diplomacie tiež poďakoval Spojeným štátom a americkému ministrovi zahraničných vecí Antonymu Blinkenovi za bezpečnostnú aj inú pomoc poskytnutú Ukrajine.

„Predsa však chcem spresniť: Vojenská pomoc Ukrajine nie je charita. Je to nevyhnutná investícia do dlhodobej bezpečnosti v Európe,“ napísal Kuleba.

Podľa ministra vzíde Ukrajina z vojny ako jedna z najschopnejších vojenských síl v Európe. „Po odrazení ruskej invázie bude ukrajinská armáda chrániť bezpečnosť a stabilitu v Európe a chrániť demokraciu pred akýmkoľvek autoritárskym zásahom,“ dodal Kuleba.