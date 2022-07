Legendárny terminátor, Arnold Schwarzenegger, má 75 rokov

Arnold Schwarzenegger sa dnes (30. júla) dožíva 75 rokov.

Narodil sa 30. júla 1947 v rakúskej obci Thal do chudobnej rodiny policajného náčelníka, ktorý viedol syna odmalička k športu. Mladík so skromným zázemím dominoval v kulturistike už ako 20-ročný. Postupne získal päť titulov Mr. Universe a sedem titulov Mr. Olympia.

Mladý športovec, ktorý v roku 1968 emigroval do Spojených štátov, investoval v roku 1970 zárobky zo súťaží do založenia zasielateľskej služby so športovým tovarom a ponúkal aj tréningové kurzy. Koncom roku 1979 úspešne absolvoval skúšky z medzinárodného marketingu fitness na univerzite vo Wisconsine. Súbežne so štúdiom a športovou kariérou sa začal v 70. rokoch venovať aj herectvu.

Svoju umeleckú kariéru odštartoval fantasy komédiou Herkules v New Yorku (Hercules in New York, 1970). Medzinárodný úspech získal uznávaný dokumentárny film zo sveta kulturistiky s názvom Železný Schwarzenegger (Pumping Iron, 1977) a v roku 1977 mu Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov ako novej mužskej hviezde roka udelila Zlatý glóbus za úlohu vo filme Stay Hungry, v ktorom si Arnold Schwarzenegger zahral majiteľa posilňovne.

Drsného bojovníka túžiaceho pomstiť smrť svojich rodičov stvárnil v akčnej snímke Barbar Conan (1982), ktorá sa dočkala pokračovania v podobe filmu Conan ničiteľ (Conan the Destroyer, 1984).

Do filmovej histórie sa zapísal ako chladnokrvný robot - zabijak v legendárnej akčnej sci-fi Terminátor (The Terminator, 1984) režiséra Jamesa Camerona. Na film nadviazali snímky Terminátor 2: Deň zúčtovania (Terminator 2: Judgment Day, 1991), Terminátor 3: Vzbura strojov (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003), Terminátor Genisys (Terminator Genisys, 2015) a Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate, 2019), v ktorých herec s vypracovaním telom taktiež nechýbal. Bývalého vojaka a milujúceho otca si zahral v thrilleri Komando (Commando, 1985), akčný súboj s mimozemšťanom zvádzal vo filme Predátor (Predator, 1987) a kapitána sovietskej polície zosobnil v snímke Červená horúčava (Red Heat, 1988).

V 90. rokoch minulého storočia bol súčasťou akčnej krimikomédie Policajt zo škôlky (Kindergarten Cop, 1990) a divákov si v hlavnej úlohe získal tiež ako zabudnutý tajný agent v sci-fi Total Recall (1990). Akciou i romantikou je nabitý film Pravdivé lži (True Lies, 1994), v ktorom sa herec objavil po boku Jamie Lee Curtis. V komediálnej polohe ho diváci mohli vidieť v snímkach Junior (1994) či Všade samé zvončeky (Jingle All the Way, 1996).

Všestranný umelec spolu s ďalšou hviezdou akčného žánru Silvestrom Stalloneom účinkoval v thrilleri Expendables: Nezničiteľní (The Expendables, 2010), ktorý sa dočkal aj pokračovaní (2012, 2014). Dvojica spomenutých „svalnáčov“ sa stretla aj v snímke Plán úteku (Escape Plan, 2013). Arnold Schwarzenegger zaujal aj v akčnej dráme Sabotáž (Sabotage, 2014) alebo vo fantasy filme Tajomstvo dračej pečate (The Mystery of the Dragon Seal) z roku 2019.

Hollywoodska hviezda získala americké štátne občianstvo v septembri 1983. V 90. rokoch sa Arnold Schwarzenegger angažoval v Republikánskej strane. Bývalý prezident George Herbert Walker Bush ho v roku 1990 vymenoval za predsedu Prezidentskej rady pre telesnú výchovu a šport. V tejto funkcii zotrval tri roky. V októbri 2003 ho zvolili za guvernéra Kalifornie, o štyri roky neskôr úrad obhájil.

Arnold Schwarzenegger tvoril pár s americkou novinárkou Mariou Shriverovou, ktorá je neterou bývalého prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho. V roku 2011 sa po 25 rokoch manželstva rozišli, koniec ich vzťahu oficiálne potvrdil o desať rokov neskôr - v decembri 2021 - rozvod.