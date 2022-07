SaS si určila tím na vyjednávania o novej koaličnej zmluve, v jednej podmienke neustúpi

O novej koaličnej zmluve bude za SaS vyjednávať tím zložený z ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ministra školstva Branislava Gröhlinga a predsedu strany Richarda Sulíka. Rozhodla o tom republiková rada strany. V piatok o tom informoval Sulík.

Prijatím uznesenia chcela SaS „spratať zo sveta špekulácie a dohady“. Sulík zopakoval dôvody na odchod Matoviča z vlády. Je to rozvrat verejných financií, schvaľovanie škodlivých vecí a znásilňovanie legislatívneho procesu. „Tento stav nie je ďalej únosný, a preto sme sa takto rozhodli,“ poznamenal Sulík. Hnutie OĽANO podľa neho teraz stojí pred rozhodnutím, či uprednostní stranícky záujem alebo uprednostní záujem Slovenska pred menšinovou vládou.

Predseda SaS deklaroval, že strana je pripravená rokovať aj podpísať novú koaličnú zmluvu. Čo by v nej okrem odchodu Matoviča malo byť, Sulík nekonkretizoval. „O tom nebudeme verejne informovať pred tým, ako to budeme mať s nimi odrokované,“ podotkol. Nová koalícia by podľa Sulíka mala so cťou, odbornosťou, premyslenými a rozvážnymi rozhodnutiami dokončiť toto volebné obdobie.

Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií. SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.

Premiér deklaruje, že počas leta budú v koalícii rokovať, predpokladá, že výsledok bude zrejme známy až v „posledných hodinách“.