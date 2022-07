Pediatri nemajú čas na choré deti. V jednom okrese od septembra stopnú niektoré služby

Pediatri z okresu Malacky nebudú od septembra vydávať ospravedlnenky do školy či potvrdenia na voľnočasové aktivity. Vo vyhlásení to vysvetľujú ako nevyhnutné opatrenie, aby im ostal dostatok času na starostlivosť o choré deti.

Lekárka Eva Sláviková, ktorá koordinuje iniciatívu, pre TASR spresnila, že vyhlásenie podporilo osem z deviatich pediatrov pôsobiacich v okrese. Pripomenula zároveň, že v regióne neustále ubúda všeobecných lekárov pre deti a dorast, zvyšuje sa však zároveň počet pacientov, ktorých pediatri v aktívnej praxi majú vo svojom obvode. „Preto je potrebné preskupiť priority a zodpovednosť za neprioritné úlohy, aby nedošlo k ohrozeniu starostlivosti o chorých, ktorí vždy musia byť v centre pozornosti lekára,“ uviedla.

Poukázala tiež na fakt, že rôzne druhy potvrdení, ktoré lekárom odoberajú čas a energiu, často nemajú racionálne opodstatnenie a sú len byrokratickou požiadavkou. „Potvrdenia na školské akcie u zdravých detí, ktoré sú riadne zaradené na telesnú výchovu, nie je potrebné verifikovať lekárom a takéto potvrdenie nebude vystavené,“ upozornila.

Spolu s kolegami deklaruje, že „je nevyhnutné zvýšiť mieru zodpovednosti občanov za seba a svoje deti, ktorá im je daná zákonom a nikomu ju neprináleží spochybňovať“, ospravedlnenky z dôvodu choroby preto takisto nebudú vydávať, výnimkou môže byť žiadosť priamo zo školy, aby bolo možné schváliť individuálny študijný plán. Rovnako budú pediatri naďalej vydávať potvrdenia o zdravotnom stave hendikepovaných, ktoré slúžia ako doklad na získanie kompenzácií a pomôcok, takisto budú potvrdzovať tlačivá na rôzne liečby.

Listom o svojom rozhodnutí informovali riaditeľov školských zariadení v okrese, rovnako tak rezorty školstva i zdravotníctva, oboznámili s ním aj Bratislavský samosprávny kraj. Hlavný lekár kraja Tomáš Szalay potvrdil, že je o situácii podrobne informovaný a požiadavke rozumie. „Chápem, že postoj malackých pediatrov bude komplikovať nejaké procesy, ale možno práve to bude viesť k riešeniam. Napríklad k zrušeniu zbytočnej administratívy,“ uviedol pre TASR Szalay a zdôraznil, že pri nedostatku pediatrov je luxus míňať ich kapacitu na samoúčelné potvrdenky.

Zároveň si myslí, že lekári neriskujú sankcie za porušenie povinností. „Tie potvrdenia vyžadujú rôzne iné, nezdravotnícke zákony, napríklad školský zákon. Pri ich prijímaní sa 'zabudla' dať recipročná povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti takéto potvrdenia vystavovať,“ vysvetlil hlavný lekár BSK.

Zlepšiť situáciu s nedostatkom pediatrov by mohli prostriedky z plánu obnovy. Pre okres Malacky štát počíta s dotáciou až pre sedem nových pediatrov. Szalay však pripomína, že financie samotné problém nevyriešia. „Problémom dnes nie sú peniaze, ale to, že nie sú pediatri a vychovať nového si vyžaduje roky,“ upozornil.

Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že mu list doručili. „Odborníci z rezortu sa ním budú zaoberať v spolupráci s ďalšími oslovenými odborníkmi,“ reagoval pre TASR tlačový odbor rezortu.

Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Elena Prokopová pre TASR skonštatovala, že lekári nemajú inú možnosť. „Nie je to nejaký truc, keby to stíhali, tak by radi dávali potvrdenie,“ poznamenala. Potvrdila, že systém by sa mal zmeniť. Zákon je podľa nej starý, ešte z doby, keď pediater robil sociálny dohľad nad školskou dochádzkou. „Ja som za zdravie, keď rodič chce, nech za mnou príde ako za lekárom, nie za 'pečiatkovačom',“ uzavrela.