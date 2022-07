​Ktorý mesiac je najkritickejší pre vypadávanie vlasov? Zmeny si všimne každý z nás

Vysoké teploty, oddych pri mori a stabilné počasie – tieto faktory počas leta prispievajú k tomu, aby sa našim vlasom darilo a nevypadávali. Po lete však nastáva zlom. Ľudia sa vracajú do práce, a sú tak vystavení vyššiemu stresu, mení sa teplota prostredia a dostavujú sa následky letného slnenia. September je preto mesiac, ktorý je pre vlasy veľmi namáhavý.

Odborník na vlasy a pokožku hlavy, inak tiež známy ako trichológ, Mark Blake podotýka, že hoci nám v septembri vypadáva najvyšší počet vlasov, po prekonaní tohto kritického obdobia nasleduje opätovné zmiernenie, pričom január už môžeme označiť za mesiac, v ktorom vlasy vypadávajú najmenej.

K ďalším faktorom, ktoré v septembri môžu prispieť k nadmernému vypadávaniu vlasov, patrí oslabenie vlasových folikulov po spálení slnkom, zmeny v hladine hormónov a strava.

„Sezónne vypadávanie vlasov sme zdedili po predkoch,“ tvrdí Blake. „September sa považuje za najkritickejší mesiac kvôli zmene teploty na severnej pologuli. Október je ale zlomový mesiac, keď sa vypadávanie vlasov spomaľuje, až kým nedosiahne najpomalšie tempo v januári.“

Blake zdôrazňuje, že k vypadávaniu vlasov vo veľkom prispieva aj stres. „Zrýchľuje tvorbu adrenalínu a kortizolu v tele, čím narúša prirodzený rastový cyklus vlasov a vedie k nadmernému vypadávaniu.“

K najzávažnejším stresovým faktorom, ktoré ovplyvňujú rast vlasov a ich vypadávanie, patrí aj úmrtie blízkeho, rozvod, zadlženie, diagnostikovanie vážneho ochorenia a strata zamestnania.

Pokiaľ ide o hormonálne zmeny, ktoré ovplyvňujú vypadávanie vlasov, týkajú sa predovšetkým žien v menopauze. „Vlasové folikuly niektorých žien sú citlivejšie na androgény, medzi ktoré radíme aj testosterón a androsténdión,“ pokračuje trichológ.

Na začiatku menopauzy klesá hladina estrogénu a dochádza k narušeniu rovnováhy medzi týmto hormónom a testosterónom. Mužský hormón, ktorý je teraz v prevahe, produkuje viac metabolitu dihydrotestosterónu, ktorý sa spája s nadmerným vypadávaním vlasov.

Hormonálne zmeny síce nedokážeme značne ovplyvniť, no máme dosah aspoň na to, ako sa chránime pred slnkom. V tomto prípade netreba zabúdať na vlasy. „Lámaniu vlasov, ktoré vzniká pri kontakte so slnkom, sa v mnohých prípadoch dá vyhnúť. Väčšina ľudí však ignoruje intenzitu slnečného žiarenia,“ tvrdí Blake, podľa ktorého treba dbať o ochranu vlasov a pokožky hlavy najmä v prípade, že máte svetlé alebo jemné vlasy.

Pre vlasy je dôležitá aj vyvážená a na živiny bohatá strava. Ak ich telo nemá dostatok, vlasov sa zbavuje ako prvých, keďže nie sú jeho podstatnou súčasťou.

