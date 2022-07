Liek na plešatenie: Vedci našli príčinu straty vlasov u mužov

Veľa mužov sa muselo zmieriť s tým, že vekom sa treba rozlúčiť s vlasmi na hlave. Výskumný tím v Spojených štátoch však verí, že našiel možný spôsob liečby tohto stavu.

Vedci poukázali na špecifický proteín nazývaný TGF-beta, ktorý kontroluje rast vlasových folikulov na hlave a môže byť zodpovedný za ich ničenie.

Chemické nahromadenie TGF-beta vedie k vypadávaniu vlasov, ale ak by bolo možné ho kontrolovať, potom správna hladina by mohla viesť k silným a zdravým vlasom.

Výskum viedla doktorka Qixuan Wang, biologička z Kalifornskej univerzity v Riverside (UCR). Výsledky boli publikované v akademickom časopise Biophysical Journal.

Wangovej tím vykonal analýzu, ktorá ich podľa jej slov posunula o krok bližšie ku „kontrole“ mechanizmov, ktoré vedú k plešiveniu. Keď sa dosiahli „správne“ hladiny proteínu vo folikuloch, bunky spustili proces tvorby nových vlasov. Ako vysvetlila Wang:

„TGF-beta má dve opačné úlohy. Pomáha aktivovať niektoré bunky vlasových folikulov, aby produkovali nový život, a neskôr pomáha organizovať apoptózu, proces bunkovej smrti. Aj keď sa vlasový folikul sám zabije, nikdy nezabije svoju zásobáreň kmeňových buniek. Keď prežívajúce kmeňové bunky dostanú signál na regeneráciu, rozdelia sa, vytvoria novú bunku a vyvinú sa do nového folikulu.“

Ak vedci dokážu presnejšie určiť spôsob, akým TGF-beta aktivuje delenie buniek a ako chemikália komunikuje s inými dôležitými génmi, bolo by možné aktivovať kmeňové bunky folikulov a stimulovať rast vlasov.

Výsledkom by bol liek na plešatenie, ktorý by konečne mohli užívať muži na celom svete. Podľa autorov štúdie by liek mohol pomôcť všetkých ľuďom, ktorým vypadávajú vlasy z rôznych zdravotných príčin.