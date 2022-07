Video: Pilot zachytil červené svetlá nad Atlantikom. Nikdy som nič podobné nevidel, tvrdí

Sociálne siete zažívajú novú senzáciu. Na diskusnom fóre Reddit sa totiž objavili fotografie s červenými svetlami v oblakoch nad Atlantickým oceánom, ktoré mal spozorovať pilot okolo prelietajúceho lietadla. „Nikdy som nič podobné nevidel,“ tvrdí vraj autor videa o záhadných svetlách.

Video footage of a mysterious red glow over the Atlantic Ocean pic.twitter.com/jHTtnLUlRm