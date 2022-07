​Tieto druhy bielizne do sušičky nikdy nevkladajte!

Počasie nám nie vždy dovolí zavesiť opranú bielizeň na šnúry na dvore. Sušička sa okrem toho ponúka ako oveľa pohodlnejšie a rýchlejšie riešenie, no v niektorých prípadoch by sme jej použitie mali zvážiť.

Na správne používanie sušičky na bielizeň upozorňuje tiktokerka skrytá za prezývkou TrueEarthMovement, podľa ktorej sa niektoré druhy bielizne môžu aplikáciou tepla zničiť, a v horšom prípade poškodia aj samotnú sušičku.

V sušičke by ste napríklad nemali sušiť odev používaný na cvičenie. Ide predovšetkým o legíny a iné kúsky vyrábané z elastického materiálu, ktorému teplo neprospieva. Pod jeho vplyvom totiž strácajú elasticitu, takže vám pri ďalšom použití nemusia sadnúť.

Do sušičky by ste nemali vkladať ani oblečenie s gorálkami alebo flitrami. Tie sa totiž pri sušení môžu poškodiť a okrem toho ohrozujú aj samotnú sušičku, keďže sa môžu prepchať do štrbín vedúcich priamo k motoru.

Na čerstvom vzduchu by ste mali sušiť aj spodnú bielizeň, ktorá, podobne ako úbor na cvičenie, z veľkej časti pozostáva z elastického materiálu. To isté platí o silonkách a pančuchách.