​Znížte riziko dedičnej rakoviny až o 60 percent. Stačí jeden doplnok stravy, tvrdia vedci

Po viac ako dvadsiatich rokoch výskumu nemohli vedci z britskej Univerzity v Newcastle veriť vlastným očiam. Výsledky totiž dokázali jedinečný fakt, ktorý by mohol zachrániť milióny životov, no zdali sa príliš dobré na to, aby boli pravdivé. Nakoniec ich ale potvrdil aj opakovaný pokus.

„Zistili sme, že rezistentný škrob redukuje riziko vzniku rakoviny o viac ako 60 percent,“ tvrdí vedúci výskumu a odborník na výživu John Mathers. „Tento efekt bol najviditeľnejší vo vrchnej časti tráviacej sústavy.“

Briti teda tvrdia, že pridaním vyššieho množstva rezistentného škrobu do stravy dokážete redukovať predispozíciu na rakovinu, ktorá postihuje napríklad pažerák, žalúdok alebo pankreas, až o 60 percent.

Rezistentný škrob má prekvapivé účinky na zdravie. Nájdeme ho v týchto potravinách

Rezistentný škrob je druh škrobu, ktorý prechádza cez tenké črevo a potom kvasí v hrubom čreve, kde slúži ako potrava pre prospešné baktérie. Nachádza sa prirodzene v niektorých potravinách, ako sú zelenšie banány, ovsené vločky, uvarené cestoviny a ryža, hrášok a fazuľa, ale dostať ho kúpiť aj vo forme doplnku stravy.

Výskum prebiehal v rokoch 1999 až 2005 a zúčastnilo sa ho 918 ľudí s Lynchovým syndrómom. Ide o vrodené ochorenie, ktoré je jednou z najznámejších genetických predispozícií na rakovinu, ktoré sú nám známe. Podľa odhadov sa týka jedného z 300 ľudí.

Ľudia, ktorí zdedili gény Lynchovho syndrómu, sú náchylnejší na rakovinu konečníka a hrubého čreva, žalúdka, endometria, vaječníka, pankreasu, prostaty, močových ciest, obličiek, žlčových ciest, tenkého čreva a mozgu.

Účastníkov náhodne rozdelili do dvoch skupín: 463 z nich denne nevedome užívalo 30 gramov rezistentného škrobu vo forme prášku po dobu dvoch rokov. Ide približne o množstvo, ktoré možno nájsť v jednom nezrelom banáne. Zvyšných 455 ľudí s Lynchovým syndrómom denne užívalo placebo, ktoré výzorom pripomínalo rezistentný škrob, ale neobsahovalo aktívne zložky.

Obidve skupiny následne podrobili 10-ročnému sledovaniu. Spomedzi 463 ľudí, ktorí denne užívali rezistentný škrob, u piatich došlo v priebehu tohto obdobia k vzniku rakoviny vyššej tráviacej sústavy. V druhej skupine, ktorá užívala placebo, zasiahol tento typ rakoviny až 21 ľudí zo 455.

„Je to dôležité, lebo rakovina vyššej tráviacej sústavy sa diagnostikuje ťažko a veľakrát aj neskoro,“ podotýka Mathers.

Rezistentný škrob si podľa výsledkov nedokázal poradiť len s jednou oblasťou tráviacej sústavy – črevami. Na presné špecifikovanie mechanizmu, ktorý stojí za týmto spojením, je potrebný ďalší výskum, no vedci už teraz predstavujú svoje hypotézy.

„Myslíme si, že rezistentný škrob brzdí rozvoj rakoviny zmenou bakteriálneho metabolizmu žlčových kyselín a znížením množstva tých druhov žlčových kyselín, ktoré poškodzujú DNA, a tým prispievajú k tvorbe nádorových buniek,“ tvrdí Mathers.