Psychológovia odhalili dôvod, prečo by ste si mali vážiť aj všedné chvíle v živote

Ľudia sa často pokúšajú zaznamenať najdôležitejšie okamihy zo svojho života. Naše mobilné telefóny, fotoalbumy a sociálne siete sú plné záberov z dovoleniek, svadieb, bábätiek a všetkého ostatného. Psychologický výskum však zistil, že aj tie všednejšie, každodenné skúsenosti vám môžu poskytnúť nečakanú radosť.

Séria štúdií publikovaných v časopise Psychological Science bola inšpirovaná zistením, že sme prekvapivo málo úspešní v predpovedaní toho, čo nás v budúcnosti urobí šťastnými. V jednej štúdii výskumníci požiadali 135 študentov, aby na začiatku leta vytvorili časovú kapsulu, ktorá obsahovala:

nedávny rozhovor

poslednú spoločenskú udalosť, ktorej sa zúčastnili

úryvok z práce, ktorú napísali

tri obľúbené pesničky

V rovnakom čase mali tiež predpovedať, ako sa pri týchto položkách budú cítiť, keď otvoria kapsulu o tri mesiace neskôr. Napriek tomu, že bol obsah kapsuly pomerne všedný, študenti výrazne podcenili, akí budú prekvapení a zvedaví, keď ju otvoria. Zistili, že kapsula bola pre nich oveľa zmysluplnejšia, ako predpovedali. Spoluautorka štúdie Ting Zhang z Harvard Business School povedala:

„Vo všeobecnosti nemyslíme na dnešné bežné chvíle ako na zážitky, ktoré si zaslúžia znovuobjavenie v budúcnosti. Naše štúdie však ukazujú, že sa často mýlime: To, čo je teraz bežné, sa v skutočnosti stane mimoriadnejším v budúcnosti – a dokonca mimoriadnejším, než by sme mohli očakávať.“

Na druhú stranu, ďalšia štúdia zistila, že ľudia celkom presne posudzovali hodnotu výnimočných udalostí, napríklad toho, čo robili na Valentína. Celkovo sú štúdie pripomienkou toho, ako máme tendenciu podceňovať šťastie, ktoré môžeme získať z každodenných udalostí. Zhang dodala:

„Ľudia majú veľkú radosť zo znovuobjavenia zoznamu hudobných skladieb spred niekoľkých mesiacov alebo zo starého vtipu so susedom, aj keď sa tieto veci v tejto chvíli nezdali obzvlášť zmysluplné. Štúdie zdôrazňujú, že je dôležité nebrať súčasnosť ako samozrejmosť a dokumentovať všedné momenty každodenného života, aby naša budúcnosť mala radosť z ich znovuobjavovania.“

To však neznamená, že by sme mali neustále všetko fotiť a pridávať na sociálne siete, pretože by to narušilo vychutnávanie si okamihu, varovala Zhang. Napriek tomu stojí za to mať na pamäti našu tendenciu podceňovať potešenie, ktoré budeme mať v budúcnosti z toho, čo sa nám práve teraz zdá úplne všedné.