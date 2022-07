Toto sú najčastejšie postcovidové stavy, ktoré trápia Slovákov

Medzi najčastejšie postcovidové stavy patrí chronický únavový syndróm, ktorý postihuje viac než 58 percent pacientov, v 44 percentách sú to bolesti hlavy. Pre TASR to uviedol zástupca prednostu Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Marek Varga. Zdravotnú starostlivosť pacientom s problémami po ochorení COVID-19 poskytuje UNLP na viacerých pracoviskách. Pre pacientov s najvážnejšími postcovidovými stavmi plánuje v budúcnosti vyhradiť časť lôžok na uvedenej klinike.

Tretím najčastejším postcovidovým stavom je porucha pozornosti (27 percent), nasleduje strata vlasov (25 percent) a dýchavica (24 percent). Poruchy chuti hlási 23 percent a stratu čuchu 21 percent ľudí. Nad 20 percent ľudí má zrýchlené dýchanie. „Menej časté sú už strata pamäti, kašeľ, porucha sluchu, napínanie na vracanie, psychiatrické depresie, úzkosti, poruchy spánku, strata hmotnosti či potenie. Vychádzame pritom z meta dát dostupných odbornej medicínskej verejnosti,“ dodal Varga.

Napríklad v ambulancii Neurologického oddelenia na Rastislavovej ulici v poslednom období vyšetrovali pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a objavili sa u nich ťažkosti, ktoré doposiaľ nemali. Podľa primárky oddelenia Zlatice Cifrákovej je ťažko určiť počet pacientov, u ktorých je prítomný takzvaný postcovidový syndróm. U niektorých pacientov došlo len k zhoršeniu príznakov už existujúceho neurologického ochorenia.

„K najčastejším príznakom, ktoré vznikli po covidovej infekcii, boli bolesti hlavy, zvýšená únava, bolesti svalov, kĺbov – hovoríme o takzvanom chronickom únavovom syndróme,“ uviedla s tým, že mali aj pacienta s poruchou čuchu. U dvoch pacientiek po prekonaní infekcie vznikli poruchy pamäti. „Dvaja pacienti udávali akoby mali iný mozog - stav sa popisuje ako zahmlený mozog. U dvoch pacientiek s migrenóznymi bolesťami hlavy sa objavili bolesti hlavy, ktoré boli veľmi intenzívne, vytrvalé, dlhšie trvajúce a nezaberali na štandardnú liečbu migrény,“ dodala. U jednej pacientky po prekonaní infekcie spôsobenej novým koronavírusom došlo k ťažkému ochrnutiu tvárového nervu. Ďalší popisovali pískanie v ušiach a poruchy zraku - hmlisté videnie a triašky v rukách a nohách. „Spolu na našej ambulancii evidujeme desať pacientov s postcovidovým syndrómom, u ktorých dochádza k postupnému zlepšovaniu stavu, zmierneniu príznakov, hlavne pamäti,“ doplnila Cifráková.

Od polovice januára 2021 funguje v UNLP Post-COVID ambulancia Kliniky pneumológie a ftizeológie. Sústreďuje sa na pacientov po prekonaní COVID-19 s ťažkým priebehom, so závažným hypoxemickým respiračným zlyhaním s potrebou vysokoprietokového kyslíka alebo umelej pľúcnej ventilácie počas hospitalizácie. Podľa prednostu kliniky Pavla Joppu aktuálne pacienti nepribúdajú tak prudko, ako pri prechádzajúcich vlnách.

„Pacienti po prekonaní variantu omikron, zvyčajne aj zaočkovaní, väčšinou nemali rozvinutý zápal pľúc a trápia ich obvykle ťažkosti ako post-infekčný kašeľ či menej výrazné celkové príznaky postcovidového syndrómu,“ povedal.

Zahojenie zmien v pľúcnom tkanive po prekonaní ťažkého COVID-19 so zápalom pľúc podľa neho obvykle trvá do šiestich mesiacov, výnimočne až do 12 mesiacov. „Len zlomok pacientov má trvalé poškodenie a sú invalidizovaní,“ skonštatoval.