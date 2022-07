Korčok reagoval na Orbánové vyhlásenia o Slovákoch a Čechoch

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok odmieta tvrdenia Budapešti, že v otázke rusko-ukrajinskej vojny sa Česká republika a Slovenská republika chcú zapáčiť Európskej únii. Zároveň tvrdí, že robia to, o čom sú presvedčené, že je správne, pričom postojom z Budapešti rozumie čoraz menej. Uviedol to v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Osobitne sa nás dotklo to, ak náš blízky sused potrebuje povedať, že Slovenská republika a Česká republika robia to, čo robia, aby sa zapáčili Bruselu. Odmietam to! Opak je pravdou,“ konštatoval. „Robíme to, o čom sme presvedčení, že je správne,“ zdôraznil Korčok, pričom dodal, že má pocit, že Budapešti veľmi záleží na tom, aby využila každú príležitosť, ako sa od spoločných riešení v rámci EÚ trochu odkloniť.

„Týmto odkazom a postojom, ktoré počúvame z Budapešti - vrátane toho z minulého týždňa - rozumiem čoraz menej,“ povedal Korčok a zdôraznil, že v tom nie je sám. Podľa jeho slov z mnohých krajín nasledovali veľmi jednoznačné reakcie na to, čo z maďarskej strany zaznelo. Súčasne však podotkol, že Maďarsko je sused, s ktorým má SR veľmi dobré vzťahy a také ich aj chce mať.

Minister podčiarkol, že vo Vyšehradskej štvorke (V4) sú tri krajiny (Česko, Poľsko a SR), ktoré ukázali jasný postoj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Ak sa podľa neho Maďarsko rozhodlo stáť niekde inde, medzi, berie to na vedomie.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad vyhlásil, že Poliaci sa cítia byť súčasťou rusko-ukrajinskej vojny, do ktorej sa však Maďarsko nechce zapojiť, lebo to nie je ich vojna. „Česi a Slováci mali výmenu vlád, ktoré sa snažia získavať priazeň Bruselu. Je to rozhodnutie, ako keby ste chceli ustajniť kone v horiacej maštali,“ konštatoval.

Ďalej uviedol, že dodávanie zbraní Ukrajine iba predlžuje vojnu, pretože Ukrajina dostáva západné zbrane, ktoré potom získavajú Rusi. „Vojnu možno skončiť iba rusko-americkými rokovaniami,“ zdôraznil premiér, podľa ktorého sa Európa po druhej svetovej vojne opäť dostala do situácie, že nie ona má rozhodujúce slovo, ale Američania a Rusi.

Maďarský ministerský predseda taktiež kritizoval Západ za „rozbitie“ vzťahov v rámci V4. Vzťahy s Poľskom sa však podľa jeho slov skomplikovali už pred vojnou na Ukrajine, pričom strategické záujmy sú totožné. „Chceme mier a nechceme, aby sa k nám Rusi priblížili,“ uzavrel.