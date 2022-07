Polícia zastavila trestné stíhanie pre možné zneužitie vakcinačných preukazov

Polícia trestné stíhanie zastavila ešte vlani v decembri s odôvodnením, že skutok nie je trestným činom. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3. februára tohto roka.

Na zraniteľnosť systému eHranica poukázala vlani slovenská bezpečnostná IT spoločnosť Nethemba. Bolo tak možné získať európske vakcinačné preukazy všetkých zaočkovaných občanov, spoločnosť získala napríklad preukazy politikov. NCZI odmietalo, že by nedokázalo dáta občanov ochrániť. V súvislosti s prípadom podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Vtedajší šéf NCZI Pavol Capek si myslel, že to malo súvis s výberovým konaním na post šéfa tejto inštitúcie.