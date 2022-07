Video: Auto vybuchlo počas tankovania na čerpacej stanici

Na čerpacej stanici v Brazílii došlo k hrozivej nehode, pri ktorej explodovalo auto počas tankovania. Zábery z bezpečnostnej kamery na pumpe v Rio de Janeiro ukazujú 67-ročného Mária Magalhãesa, ako otvára kufor svojho auta, keď náhle vozidlo vybuchne.

Magalhãesa v tom momente odhodilo a padol na zem, pričom jeho manželke sa podarilo vyhnúť vážnejším zraneniam. Na videu je vidieť, ako Andreia zjavne v šoku kráča preč od vozidla, keď sa strešné obloženie čerpacej stanice zrútilo na zem. Pracovník čerpacej stanice pribehol, aby skontroloval Mária ležiaceho na zemi a následne išiel privolať pomoc.

Muž bol urýchlene prevezený do mestskej nemocnice Salgado Filho a podstúpil operáciu, informovali miestne médiá, podľa ktorých je vo vážnom stave. Andreiu Magalhãesovú prijali do mestskej nemocnice Souza Aguiar, kde jej ošetrili ľahšie zranenia.

Imagens do local mostram como o veículo ficou destruído depois da explosão.



O carro estava abastecendo com GNV no momento do incidente #BandRio pic.twitter.com/VKtdtb9esK