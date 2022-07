Môžete kosiť, keď prší? Všetko, čo by ste mali vedieť o mokrom trávniku

Po mnohých horúcich dňoch prichádza aj ochladenie a spolu s ním dážď, ktoré majú vplyv na stav vašej záhrady. Zároveň by ste tomu mali prispôsobiť aj to, ako sa o ňu staráte. Trávnik rastie rýchlejšie v letných horúčavách a neraz ho treba kosiť každý týždeň, aby bol upravený. Zatiaľ čo mnohí záhradkári si v horúcom počasí dávajú prestávku v kosení trávnika, aby nepoškodili trávu, niektorí odborníci varujú, že robiť to v daždi je rovnako nebezpečné.

Odborníci z Kráľovskej záhradníckej spoločnosti (RHS) vysvetlili, že kosenie počas dažďa môže poškodiť trávnik a zhutniť pôdu, takže by ste s ním vždy mali počkať na dobu, kým tráva nevyschne. Ľudia zo spoločnosti Francis Rose Landscaping and Garden Services sa však domnievajú, že existuje niekoľko výnimiek z pravidla nikdy nekosiť mokrú trávu. A to hlavne preto, že aj nekosenie trávnika ho v konečnom dôsledku môže poškodiť. Preto by ste vždy mali zvážiť aktuálnu situáciu a rozhodnúť sa, ktoré riešenie je pre vás najlepšie.

Ak je napríklad váš trávnik len mierne mokrý a dažďové prehánky práve začali, mali by ste byť schopní pokosiť trávnik bez problémov – pokiaľ máte dobrú kosačku. Ak je však váš trávnik stále veľmi mokrý a bol pokosený pomerne nedávno, možno budete chcieť počkať niekoľko dní alebo dokonca týždeň, kým trávnik znovu pokosíte.

Ak sa predsa len rozhodnete pokosiť aj mokrý trávnik, mali by ste dbať na dodržanie niekoľkých pravidiel a pozor musíte dať na to, ako máte kosačku – s elektrickou by ste sa do kosenia počas dažďa nemali púšťať. Tým základným je, aby ste nepoužívali ťažkú kosačku. Vyššia hmotnosť zhutní pôdu a môže dokonca zanechať koľaje na trávniku. Taktiež by ste mali trávi kosiť vyššie ako zvyčajne. Mokrá tráva zanáša vašu kosačku naozaj jednoducho, takže je najlepšie zvýšiť výšku kosenia. Navyše po kosení nesmiete zabudnúť kosačku dobre vyčistiť. No a pozor dajte aj na to, akú kosačku používate, pričom by ste sa mali vyhnúť rotačným. Namiesto dokonalého upravenia trávnika sa sústreďte len na jeho skrátenie. Úpravu si odložte na dobu, keď bude trávnik suchý.

Rovnako, ak sa rozhodnete kosiť mokrý trávnik, je tu niekoľko rizík, ktoré by ste mali zvážiť. Kosenie totiž môže spôsobiť problémy trávniku aj kosačke. Základným problémom, ku ktorému sa takto môžete dopracovať, je upchatá kosačka. Mokrá tráva totiž dokáže upchať otvor, ktorým motor trávu ženie do koša. To navyše na motor kosačky kladie väčšiu záťaž. Kosačku tak dôkladne prečistite a usušte. Ak to nespravíte, môžu sa na nej objavovať plesne alebo hrdza. Z mokrej trávy navyše nie je ani dobrý mulč a môže uškodiť trávniku. Keď je tráva mokrá, je pravdepodobnejšie, že sa ohne, keď po nej prejde kosačka, a sťaží kosenie jedným rýchlym pohybom. To znamená, že mnohé steblá trávy nemusia byť vôbec pokosené, čo má za následok nerovnomerný povrch a malé alebo žiadne zlepšenie vzhľadu vášho trávnika.

Ako zistíte, či je trávnik mokrý a nemal by sa kosiť? Jednoducho sa po ňom prejdite a ak máte mokré topánky, mali by ste kosenie odložiť. Ak máte navyše elektrickú kosačku, kosenie mokrej trávy alebo kosenie počas dažďa radšej ani nezvažujte.