Koniec Facebooku, ako ho poznáte. Na toto sa pripravte

Facebook chce lepšie konkurovať sociálnej sieti TikTok, preto oznámil zmeny, ktoré pravdepodobne znamenajú koniec sociálnej siete, ako ju poznáme. Facebook už nebude primárne miestom na spájanie s priateľmi a známymi a chce skôr poskytnúť návykové prezeranie obsahu podobné TikToku. Algoritmus vám bude ukazovať videá, obrázky a ďalšie príspevky, o ktorých si myslí, že sa vám budú páčiť. To znamená, že s väčšou pravdepodobnosťou uvidíte náhodné videá od cudzích ľudí než príspevky vašej rodiny.

Spoločnosť Meta minulý týždeň oznámila veľké zmeny na Facebooku a Instagrame a po novom tak budete môcť prezerať Facebook cez dva typy podstránok: “Domov” a “Feeds”. „Domov“ bude teraz hlavnou kartou, keď otvoríte Facebook. Ako uviedla spoločnosť Meta, hlavná obrazovka bude „objavovacím nástrojom“ na nájdenie „čerstvého, zábavného obsahu“.

Navyše, každé verejné video kratšie ako 15 minút, ktoré zdieľate na Instagrame, bude teraz automaticky zaradené medzi “Filmové pásy a krátke videá” a môže ho odporúčať viacerým cudzím ľuďom. Inými slovami, na Facebooku budete častejšie donekonečna prechádzať virálne videá od neznámych ľudí podobne ako na TikToku.

Ak chcete vidieť, čo robia vaši priatelia, rodina alebo vidieť stránky, ktoré sledujete, budete musieť prejsť na inú kartu s názvom „Feeds“, ktorá nebude predvolenou domovskou obrazovkou. Príspevky od priateľov a stránok budú zoradené od najnovších po najstaršie.

Foto: about.fb.com

Meta chce tak donútiť používateľov Facebooku stráviť viac času na svojej sociálnej sieti, no nezáleží pritom tak veľmi na spájaní ľudí. Je to výrazný protipól toho, kvôli čomu Mark Zuckerberg Facebook pôvodne zakladal, a to spojenie používateľov s priateľmi a rodinou v online sociálnom prostredí.

Ako sa vyvíjal Facebook:

Keď Facebook v roku 2006 prvýkrát spustil hlavný „News Feed“ alebo Novinky, bola to stránka so statusmi priateľov.

Časom sa informačný kanál Facebooku menil a toto nie je prvýkrát, čo spoločnosť urobila krok riadený algoritmom: V roku 2009 začal algoritmus diktovať, čo používatelia videli ako prvé a uprednostnil zaujímavejšie životné aktualizácie používateľov.

V roku 2017 spoločnosť spustila v šiestich krajinách, medzi ktoré patrilo aj Slovensko, test funkcie Prieskumník . Po niekoľko mesačnom experimente sa ukázalo, že zmeny v skutočnosti sociálnej sieti uškodili. Tým, že Prieskumník obmedzil viditeľnosť príspevkov od spravodajských stránok, v skutočnosti iba prispel k problému so šírením dezinformácií a viac škatuľkoval ľudí, čím podporoval extrémizmus.

Táto najnovšia aktualizácia je však zatiaľ najväčším posunom od Facebooku ako sociálnej siete a bližšie k TikToku, ktorému počas pandémia výrazne narástla popularita. TikTok mal ku koncu roka 2019 niečo viac ako 500 miliónov globálnych aktívnych používateľov. V septembri 2021 TikTok uviedol, že má viac ako 1 miliardu. Facebook má od marca tohto roku 2,9 miliardy aktívnych používateľov mesačne, ale existuje už takmer dve desaťročia.