Moldavsko sa obáva ruskej invázie. V bezpečí nie je nikto, varuje premiérka Gavrilitaová

„Samozrejme máme obavy. Je to riziko. Zatiaľ je to hypotetický scenár, no ak sa vojenské akcie posunú ďalej do juhozápadnej časti Ukrajiny a smerom k Odese, tak potom samozrejme budeme mať veľké obavy,“ uviedla Gavrilitaová.

Ruská invázia na Ukrajinu podľa premiérky neznepokojuje iba Moldavsko, ale všetky malé krajiny, ktoré sa spoliehajú na medzinárodné právo. „Ak nejaká krajina môže začať vojnu o zabratie územia bez akéhokoľvek ohľadu na medzinárodné právo, tak potom ... nie je v bezpečí nikto. Myslím si, že obavy má veľa krajín,“ povedala Gavrilitaová.

Zároveň upozornila na moldavskú „problematickú históriu v komplikovanom regióne“, pričom uviedla, že vojna na Ukrajine vážne poškodila aj miestnu ekonomiku. "Moldavsko je po Ukrajine vojnou ekonomicky najviac ovplyvnené. Už sme zaznamenali veľmi vysokú infláciu - v júni to bolo 32 percent," uviedla Gavrilitaová.

Moldavsko má spoločnú hranicu s Ukrajinou a nezávislým štátom sa stalo v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu. Krajina sa však nikdy nedokázala vymaniť spod vplyvu Ruska alebo si vybudovať vlastnú ekonomiku, píše spravodajský portál Politico.