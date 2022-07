V Nemecku sa počas pandémie skrátila priemerná dĺžka života

V Nemecku sa medzi rokmi 2019 a 2021 výrazne skrátila priemerná dĺžka života. V utorok to zverejnil spolkový štatistický úrad a dáva to do súvisu s pandémiou ochorenia COVID-19. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Priemerná dĺžka života žien v Nemecku bola vlani 83,2 roka, mužov 78,2 roka. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles o 0,4 a 0,6 roka. „Hlavným dôvodom tohto vývoja sú nezvyčajne vysoké počty úmrtí počas vĺn (ochorenia) COVID-19," uviedol spolkový úrad vo vyhlásení. Vyšší podiel starších ľudí v nemeckej populácii viedol za uplynulých 20 rokov k očakávanému nárastu počtu úmrtí. Pred vypuknutím pandémie sa však priemerná dĺžka života zvyšovala, skonštatoval štatistický úrad. Pred covidom stúpal v Nemecku počet úmrtí v priemere o jedno až dve percentá ročne. V roku 2020 však úrady zaznamenali päť percentný nárast a vlani vzrástli úmrtia o štyri percentá, vyplýva zo štatistík. Počas uplynulých dvoch rokoch tak zomrelo o 70.000 až 100.000 viac Nemcov, ako sa očakávalo. Štatistický úrad uviedol, že koronavírusu v Nemecku podľahlo 115.000 osôb za uplynulé dva roky. Protipandemické opatrenia však zároveň mohli pomôcť znížiť úmrtnosť na iné choroby.