Invázia Ruska pripravila o život 358 detí, 690 utrpelo zranenia, tvrdí Ukrajina

V Nemecku sa počas pandémie skrátila priemerná dĺžka života

DNES - 11:00 Zahraničné

V Nemecku sa medzi rokmi 2019 a 2021 výrazne skrátila priemerná dĺžka života. V utorok to zverejnil spolkový štatistický úrad a dáva to do súvisu s pandémiou ochorenia COVID-19.