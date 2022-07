Grécki hasiči bojujú s požiarom aj v unikátnom národnom parku Dadia

Podľa agentúry AFP plamene už zničili aj približne 2200 hektárov lesa v národnom parku Dadia - jednom z najdôležitejších chránených biotopov krajiny, ktorý je známy svojou kolóniou supov čiernych.

„Je to ťažký boj, boj o prežitie tohto výnimočného ekosystému,“ povedal minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Christos Stylianidis po návšteve postihnutej oblasti.

„Je to ekologická katastrofa, škody sú nevyčísliteľné,“ uviedol pre televíziu Star TV starosta blízkej obce Sufli Panajotis Kalakikos.

„Ak kolónia supov čiernych zanikne, bude to obrovská katastrofa,“ povedala pre štátnu televíziu ERT ornitologička parku Dadia Sylvia Zakkaková.

Dodala, že by napr. trvalo desaťročia, kým by namiesto vysokých borovíc v Dadii, ktoré sú nevyhnutné na hniezdenie, vyrástli iné.

V Dadii žijú tri zo štyroch druhov supov v Európe - sup čierny, sup bielohlavý a sup egyptský - a 36 z 38 druhov európskych dravcov. V biotopoch na území tohto parku žije aj 104 druhov motýľov, 13 druhov obojživelníkov, 29 druhov plazov a približne 65 druhov cicavcov, z toho 24 druhov netopierov.

Agentúra AFP uviedla, že podľa hasičského zboru za posledných 24 hodín vypuklo v Grécku takmer 60 lesných požiarov. Požiare zúria na severe, východe a juhu Grécka vrátane turistami vyhľadávaného ostrova Lesbos, kde v nedeľu muselo približne 200 ľudí opustiť dedinu Vrísa, aby unikli plameňom.

Minulý týždeň sa v niektorých častiach Grécka vyskytli teploty až do 42 stupňov Celzia. V pondelok už mierne klesli. Agentúra civilnej ochrany však upozornila, že riziko lesných požiarov je v Grécku vzhľadom na teploty a silný vietor naďalej vysoké.