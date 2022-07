Šéf rumunskej diplomacie kritizoval Orbána za vyjadrenia o rasách

Bukurešť sa však nemôže stotožniť s názormi, ktoré v sobotu na uvedenom podujatí prezentoval predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. V rozhovore pre server Digi24 to v pondelok vyhlásil rumunský minister zahraničných vecí Bogdan Aurescu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„My (Maďari) nie sme zmiešaná rasa, a nechceme sa miešanou rasou stať,“ vyhlásil okrem iného Orbán, ktorý varoval pred miešaním Európanov s Neeurópanmi.

Šéf rumunskej diplomacie v rámci rozhovoru pre Digi24 súhlasil s tvrdením moderátora, že Orbán mal v uvedenom prejave provokačné vyjadrenia o Európskej únii a európskej solidarite, kritizoval sankcie voči Rusku a hodnoty Západu.

„Je to pravda, a je to smutné, že uprostred aktuálnej globálnej situácie, ktorá sa týka každého z nás, šíria takéto postoje z nášho územia. A to najmä preto, lebo tieto názory nie sú v súlade s našimi oficiálnymi názormi, preto nemôžeme súhlasiť. Prejav o rasách radšej ani nespomeniem, tie sú úplne neprijateľné,“ povedal Aurescu.

Orbánove vyjadrenia podľa servera hang.hu vzbudili pohoršenie aj v Maďarsku. Po Zväze židovských náboženských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ) sa ozval aj hlavný rabín Maďarského židovského združenia EMIH Slomó Köves, ktorý slová o miešaní rás označil za „vyslovene nešťastné“. MAZSIHISZ uviedol, že nerozumie časti premiérovho prejavu týkajúceho sa „miešania rás“. Orbánove slová sú podľa neho navyše v rozpore s praxou, ktorá doteraz poskytovala židovskej komunite (v Maďarsku) jedinečnú bezpečnosť, a to aj v európskom meradle, píše sa v dokumente zväzu.