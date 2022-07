Video: Ruský šachový robot zlomil dieťaťu prst

Šachový robot počas zápasu v Rusku zlomil chlapcovi prst, uviedol pre štátnu tlačovú agentúru TASS prezident Moskovskej šachovej federácie. Sergej Lazarev uviedol, že k incidentu došlo minulý týždeň počas šachového turnaja v Moskve:

"Robota sme si prenajali, na mnohých miestach ho už dlhodobo vystavujú špecialisti. Operátori zrejme prehliadli nejaké nedostatky. Dieťa urobilo ťah a potom je potrebné nechať robotovi čas, aby zareagoval, ale chlapec sa ponáhľal a robot ho chytil.”

Zábery zverejnené na sociálnej sieti Telegram ukazujú, ako robot chytil chlapca za prst. Po krátkom boji muselo zasiahnuť niekoľko okolostojacich, aby vyslobodili ruku dieťaťa a odniesli ho preč od stola.

Chlapec pokračoval v súťaži po tom, čo mu dali prst do sadry, povedal Lazarev. "Dieťa hralo na druhý deň, turnaj dohralo so sadrou a dobrovoľníci pomáhali zaznamenávať ťahy," dodal Lazarev s tým, ža sa pokúsia rodine chlapca nejakým spôsobom pomôcť. Incident budú ďalej vyšetrovať, aby pochopili, čo sa stalo a zabránili opakovaniu situácie. Turnaj sa v ruskej metropole konal od od 13. do 21. júla.