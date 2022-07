Vďaka týmto radám si doma sami vypestujete krásne rajčiny

Rajčiak síce patrí medzi veľmi odolné rastliny a len tak jednoducho ho nezničíte, zlý stav rastlín sa môže podpísať aj na plodoch a to je vec, ktorú rozhodne nechcete. Ak tak túžite doma vypestovať pekné a chutné rajčiny, mali by ste spozornieť pri niekoľkých prejavoch toho, že s vašimi rastlinami niečo nie je v poriadku. Medzi takéto prejavy patrí vysychanie, krútenie listov alebo ich žltnutie. Sú pomerne bežné, no nie je náročné tento stav zvrátiť.

Krútenie a zvlnenie listov

Podľa odborníkov z tomatogrowing.co.uk sú rastliny rajčiakov veľmi citlivé, preto môže byť často príznakom námahy, keď sa ich listy začnú na okrajoch stáčať. To síce rastlinám neprospieva, no nie je to pre ne veľká hrozba. Je to signál problému, ktorý by ste mali vyriešiť. Jedným d dôvodov je nadmerné prerezávanie rastliny. Ak sa rozhodnete rastliny strihať, je dôležité, aby ste to nepreháňali. Neustále strihanie rastliny tiež znamená, že je viac vystavená slnku, v dôsledku čoho je náchylná na poškodenie teplom. Ak ste zástancom strihania rajčiakov, zamerajte sa skôr na odstrihnutie výhonkov medzi hlavnou a bočnou stonkou, než na strihanie celej rastliny. Ak chcete takto zostrihanej rastline rajčiaka pomôcť zotaviť sa, jednoducho ju nechajte tak.

Aj teplo ale môže spôsobiť zvlnenie listov ako spôsob zmenšenia plochy vystavenej slnku, čo pomáha minimalizovať množstvo vlhkosti stratenej cez listy. Možno by ste povedali, že problém vyrieši zalievanie, ale aj s ním by ste mali narábať opatrne. Tento prejav totiž nie je spôsobený nedostatkom vody v pôde, ale tým, že rastlina stráca cez listy viac vody, než dokáže absorbovať z koreňov. Po skončení horúčav by sa problém mal vyriešiť sám, takže nie je potrebné paradajky nadmerne polievať. Avšak v dlhotrvajúcich obdobiach horúceho počasia, aké máme napríklad v týchto dňoch, je najlepšie použiť tienidlo. To rastlinám pomôže nestrácať toľko vlhkosti a listy sa tak nebudú stáčať.

Žltnutie listov

Zažltnuté listy môžu byť prejavom ďalších problémov, ako je napríklad vystavenie herbicídu alebo ochorenie. Vystavenie herbicídu môže spôsobiť skrútenie listov, ovisnutie stonky a tiež zažltnutie. Dochádza k tomu napríklad vtedy, keď herbicídom striekate v blízkosti rajčiakov, kedy ho na ne môže preniesť vánok. Žiaľ, takto poškodené listy nie je možné obnoviť. Ak ale poškodenie nie je vážne, nemusí to ovplyvniť ďalší rast, aj keď sa to môže prejaviť na úrode, ktorá možno nebude taká kvalitná. Ak je problém vážny, rastlina sa nemusí zotaviť.

Ak svojej rastline dáte príliš veľa alebo málo vody, aj to môže spôsobiť zožltnutie listov. Ak je práve toto najpravdepodobnejšia príčina sfarbenia vašej rastliny, je najlepšie rastlinu polievať v krátkych a intenzívnych intervaloch, než ju denne zalievať. Podľa typu pôdy a počasia každých 5 až 7 dní. Nechajte pôdu medzi zalievaním vyschnúť a nikdy nedovoľte, aby pôda zostala mokrá. Keď sa rastlina zotaví, stanovte si nový plán zavlažovania, pričom dbajte na to, aby ste rastliny zalievali opatrne iba pri základni.

Ďalším z dôvodov na zožltnutie a aj pokrútenie listov môže byť vírus mozaiky, ktorý sa šíri vďaka hmyzu, ako sú vošky, molice a ďalšie. Tie môžu ochorenie roznášať na všetky rastliny a neexistuje naň jednoduché riešenie, ktoré by ho vyliečilo. Takže jediným riešením je odstrániť infikované rastliny, aby sa zastavilo šírenie choroby. Môžete ale použiť aj postreky proti škodcom a hlavne udržiavať svoju záhradu, aby ste sa v budúcnosti takýmto nepríjemnostiam vyhli.