Ako sa správne starať o závesné kvetináče: Tieto tri zásady nesmiete obchádzať!

Či už ich zavesíte na terasu, balkón alebo do záhrady, závesné kvetináče dokážu ozdobiť každý malý aj väčší priestor. Aj skúsení záhradníci sa ale trápia so správnym pestovaním svojich rastliniek počas leta, a to najmä v prípade, že ich sadili už na jar.

Ak chcete dosiahnuť čo najhustejšie usporiadanie kvetov a čo najdlhšiu výdrž kvitnutia ťahavých letničiek, osvojte si tieto tri tipy.

Ako nájsť správne miesto

Jeden z najprehliadanejších faktorov, ktoré rozhodujú o úspechu kvitnutia ťahavých kvetov, je miesto, na ktoré ich zavesíte. Rozhodovať by o tom mal druh rastliny a jej nároky.

Kvetináč s tieňomilnými fuksiami alebo begóniami na priamom slnku rýchlo zvedne, a naopak, slnečným petúniám sa nebude dariť v tieni. Správne umiestnenie je preto jednou z najdôležitejších podmienok pre kvitnutie a prosperitu rastlín.

Závesné kvetináče by ste mali umiestniť do zastrešeného priestoru mimo dosahu vetra. Týmto sa vyhnete nielen možnému poškodeniu kvetináča a kvetov, ale aj potrebe častého polievania.

Pri vešaní sa uistite, že kvetináč je dobre pripevnený k stene alebo háku. Majte pritom na pamäti, že po poliatí môže o niečo oťažieť. Raz za čas kvetináč otočte, aby kvety rástli rovnomerne, a pre hustejší záhon pravidelne zastrihávajte prevísajúce výhonky.

Vyschnuté kvety a výhonky často odstrihávajte, aby ste umožnili rast nových kvetov.

Ako často polievať

Kvety umiestnené v závesných kvetináčoch vysychajú oveľa rýchlejšie ako rastliny v zemi alebo klasickom kvetináči, preto si dajte záležať na ich pravidelnom polievaní. To, či nastal čas na zálievku, zistíte jednoducho podľa toho, či je pôda suchá. Aj samotný kvetináč bude okrem toho ľahší.

Nezabudnite na pravidlo, že menšie kvetináče vysychajú skôr ako tie väčšie, takže ich treba polievať častejšie.

Počas extrémne teplého počasia polievajte ťahavé kvety častejšie ako obyčajne – odporúča sa najmenej raz za deň, no pri dlhodobom teple a veternom počasí ich môžete poliať aj dvakrát.

Aby ste sa vyhli vyparovaniu vody počas dňa, polievajte skoro ráno alebo neskoro večer. Kvety nikdy nepolievajte počas dňa, keď svieti slnko, pretože by ste ich mohli spáliť.

Pri zálievke buďte štedrí, polievajte dovtedy, kým voda nezačne odtekať z odtokových otvorov na spodku kvetináčov. Ak zálievku zanedbáte, kvety si nevyvinú silný koreňový systém, čo vedie k chudobnejšiemu kvitnutiu.

Ako správne hnojiť

Pri popínavých kvetoch sa nebojte investovať do kvalitných hnojív, ktoré sú počas leta naozaj potrebné. Obsahuje ich aj zemina, no po zasadení ju rastlina rýchlo odčerpá a potrebuje dodať novú dávku živín.

Hnojivá obsahujú niekoľko kľúčových zložiek, ktoré podporujú kvitnutie: dusík, fosfor, draslík, železo a horčík. Tieto minerály podporujú zdravie aj hustotu rastlín a ich odolnosť voči suchu. Rovnako im pomáhajú v tvorbe silného koreňového systému.

Ideálnou voľbou sú hnojivá rozpustné vo vode alebo granuly s pomalým uvoľňovaním.