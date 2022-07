SHMÚ varuje pred zmenou počasia

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na utorok výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Upozornil na to na svojom webe.

Výstrahy majú začať platiť na území celého Slovenska v utorok od 8.00 h. Výnimkou je Košický kraj, kde by mala začať platiť výstraha o štyri hodiny neskôr. „Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom,“ upozornili meteorológovia. Sprevádzané môžu byť aj nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpami.

Predbežne by mali výstrahy platiť v utorok do 18.00 h. V prípade Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja do 21.00 h.