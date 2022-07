​Video: Ženu požiadali, aby nakrútila žiadosť o ruku. Horšie to dopadnúť nemohlo

Žiadosť o ruku je vo väčšine prípadov nádherný moment, ktorý si dvojica navždy zapamätá. Šťastný moment tohto páru si ale bude pamätať aj množstvo ďalších ľudí, avšak nie z radostných dôvodov.

Klip, ktorý si pozreli už milióny divákov, zachytáva pohľad okoloidúceho na zásnuby na pláži. Okrem šťastného páru vo videu figuruje kameramanka, ktorá obďaleč zaznamenávala moment, keď pytač siahol do vrecka po prsteň a pred svojou vyvolenou si kľakol na koleno.

Ešte predtým, ako muž celkom klesol na koleno, nastala nečakaná situácia, keď kameramanka zakopla o kameň a prevrátila sa na piesok. Pokúsila sa síce rýchlo vstať a pokračovať v nahrávaní, no nakoniec spadla na zem aj druhýkrát, a tak celkom premeškala celý ceremoniál. Pár budúcich mladomanželov si pritom po celý čas nič nevšimol.

Her only task is to shoot the proposal… pic.twitter.com/J9oqmL01jl