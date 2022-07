​Video: Realistické zábery ufa obleteli internet. Meteorológovia nemohli ostať ticho

Američanka Nesha Higginsová pobláznila svet TikToku po tom, ako na sociálnej sieti zverejnila video s „neidentifikovateľným objektom“ na oblohe.

Video, ktoré si pozreli už milióny užívateľov, zobrazuje Neshu s kamarátkou v aute, ako prechádzajú po diaľnici v Arizone, keď na oblohe zbadajú nezvyčajný útvar podobný mimozemskej lodi.

Mnohí diskutujúci v komentároch rozvili debatu o tom, čím by mohol byť úkaz na oblohe. Okrem zjavnej teórie o mimozemšťanoch sa objavili aj také, že ide o portál do iného vesmíru. Mnohí však poukázali na to, že vedľa útvaru prelieta lietadlo, takže nemôže byť nebezpečný ani mimozemský.

Problematiku netradičného úkazu raz a navždy vyriešila britská meteorologická služba Met Office, podľa ktorej ide o obyčajný oblačný útvar typu lenticularis. Podľa odborníkov je to „oblak v tvare šošovky, ku tvorbe ktorého dochádza pri stabilite vzduchu a prúdení vetra ponad kopce a vrcholy hôr z rovnakého alebo podobného smeru v rôznych výškach naprieč troposférou.“

Lentikulárne oblaky podľa meteorológov neraz pripomínajú UFO v tradičnom zobrazení, aké je známe z komixov a sci-fi filmov. Vysvetľujú sa nimi dokonca aj mnohé pozorovania údajných lietajúcich tanierov po celom svete.