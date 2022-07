Orbán pobúril židovskú náboženskú obec, hovoril o "miešaní rás"

Čína hrozí použitím armády, aby zabránila Pelosiovej pristáť na Taiwane

Podľa denníka The Financial Times by mohla čínska armáda vyslať proti Pelosiovej lietadlu stíhačky, a tak jej zabrániť pristáť na Taiwane. Ten Čína považuje za súčasť svojho územia.