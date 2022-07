Niektoré typy kože sú na Slnko citlivejšie, malé deti sa nemajú vôbec slniť

Pri deťoch do troch rokov by sa pokožka nemala vôbec vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Niektoré typy kože sú zase citlivejšie na nežiadúce účinky slnečnej radiácie. Upozornila na to primárka Estetique centra Nemocnice AGEL Košice-Šaca Katarína Drotárová.

„Treba používať krémy špeciálne určené pre detičky, väčšinou s fyzikálnym filtrom a vysokým ochranným faktorom," uviedla. Zároveň je dôležité myslieť na ochranu hlavy, hry v tieni a špeciálny odev chrániaci kožu pred ultrafialovým (UV) žiarením. Najlepšie chránia farebné odevy. „Tenké, biele alebo dokonca vlhké tkaniny našu pokožku chránia menej. Syntetické materiály prepúšťajú menej UV žiarenia ako bavlnené vlákna," doplnila lekárka. Vysvetlila, že ľudská koža vykazuje určité rasové odchýlky, ktoré sa prejavujú odlišnou farbou pokožky. V našom zemepisnom pásme rozlišujeme štyri fototypy, podľa farby pleti, očí, vlasov a toho, či sa pri opaľovaní spália alebo opália. Najnáchylnejším je podľa Drotárovej prvý typ, kombinácia ryšavých vlasov a modrých očí. Ten pri opálení nikdy nezhnedne a vždy sčervená. „Genetická predispozícia má význam pri vzniku melazmy - hnedé fľaky na tvári. Ak niekto v rodine melazmu mal, je vyšší predpoklad, že tmavé škvrny na tvári postihnú aj ďalšie generácie," povedala Drotárová. Môže ju podľa jej slov spôsobiť slnko, ale aj hormonálne zmeny. Často sa objavuje u žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu alebo počas tehotenstva. „Hyperpigmentované škvrny môžu vznikať na tvári a krku aj po použití parfémov, éterických olejov v kozmetologických prípravkov s následným vystavením pokožky slnečnej radiácii," doplnila primárka. Ozrejmila, že môže vzniknúť ako dôsledok prekonaného zápalu na koži, ale aj prejavom niektorých vnútorných ochorení, napríklad pečene, či životného štýlu. „My, kožní lekári, odporúčame jednoduchú prevenciu. Vyhýbať sa slnečnému žiareniu a aplikovať opaľovacie krémy s najvyšším ochranným faktorom," zhrnula Drotárova. Už existujúce hyperpigmentácie sa dajú podľa nej liečiť vhodnými krémami s bieliacim účinkom, ale napríklad aj chemickým peelingom či laserom.