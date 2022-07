Opasok Muhammada Aliho za víťazstvo z roku 1974 vydražili za 6,18 milióna

Opasok získal americký podnikateľ Jim Irsay, majiteľ klubu amerického futbalu Indianapolis Colts. Oznámila spoločnosť Heritage Auctions v Dallase. Irsay na Twitteri uviedol, že opasok získal do svojej zbierky pamätných predmetov z oblasti rockovej hudby, americkej histórie a popkultúry.

Muhammad Ali opasok získal 30. októbra 1974 po víťazstve nad Georgeom Foremanom v meste Kinshasa v Zaire (dnes Konžská demokratická republika). Ali zvíťazil knockoutom v ôsmom kole. Tento zápas je označovaný ako The Rumble in the Jungle (Rachot v džungli). Vznikol o ňom aj úspešný film When We Were Kings (Ked sme boli králi), ktorý získal Oscara za najlepší dokumentárny film roku 1996.

Muhammad Ali, pôvodným menom Cassius Clay, bol trojnásobným svetovým šampiónom ťažkej váhy a olympijským víťazom z roku 1960. Na vrchole kariéry v roku 1964 konvertoval na islam, neskôr odmietol vstúpiť do armády a ísť bojovať do Vietnamu. S boxom skončil v roku 1981. Zomrel v roku 2016 ako 74-ročný, dlhé roky ho sužovala Parkinsonova choroba.