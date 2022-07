Pápež označil svoju návštevu v Kanade za cestu pokánia

Vatikánske lietadlo pristálo v Edmontone, hlavnom meste provincie Alberta, krátko po 11.00 h miestneho času.

Pápež počas cesty v rozhovore s novinármi povedal, že do Kanady cestuje ako pútnik zmierenia a svoju cestu charakterizoval ako kajúcu púť.

Agentúra AFP poznamenala, že pápež prišiel do časti lietadla vyhradenej pre asi 80-člennú skupinu novinárov napriek bolestiam kolena, ktoré ho v poslednom čase nútili používať palicu alebo invalidný vozík.

V krátkom príhovore pripomenul, že dnešok je v cirkvi Svetovým dňom starých rodičov a seniorov, preto vyzval všetkých prítomných, aby si pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána s vďačnosťou spomenuli na svojich rodičov a prarodičov.

Pápež definoval aj špecifický cieľ svojej apoštolskej cesty, keď uviedol, že „je to cesta pokánia“.

František prichádza do Kanady, aby sa jej pôvodným obyvateľom ospravedlnil za konanie cirkvi, ktorá sa od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia podieľala na realizácii vládnej politiky násilnej asimilácie pôvodného obyvateľstva, a to prostredníctvom cirkevných internátnych škôl.

Celkovo bolo v Kanade do škôl internátneho typu nútene zapísaných približne 150.000 detí indiánov, inuitov a Métisov. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom cieľom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka.

Predpokladá sa, že tisíce detí v týchto internátnych školách zomreli na choroby, podvýživu alebo zanedbanie starostlivosti.

Od mája roku 2021 na pozemkoch pri týchto školách objavili úrady vyše 1300 neoznačených hrobov.