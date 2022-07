Pápež "veľmi túži" po tom, aby navštívil Ukrajinu

„Veľmi túžim po tom, aby som išiel do Kyjeva,“ odpovedal pápež na otázku ohľadom prípadnej cesty na Ukrajinu. Pápež už v predošlom rozhovore pre Reuters zo začiatku júla naznačil, že dúfa, že krátko po návšteve Kanady by sa mu mohlo podariť vycestovať aj do Kyjeva a Moskvy.

„Chcel by som ísť (na Ukrajinu) a najprv by som chcel ísť do Moskvy,“ povedal vtedy pápež. Dodal, že dúfa, že ruský prezident Vladimir Putin by mu to umožnil v záujme mieru. Priblížil tiež, že ohľadom prípadnej návštevy Moskvy bol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v kontakte vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Po zverejnení rozhovoru Kyjev pápeža znova pozval na návštevu Ukrajiny. Kremeľ však uviedol, že s Vatikánom nie je v náležitom kontakte čo sa týka možnej návštevy Moskvy. Do Moskvy dosiaľ nezavítal žiadny pápež.

Pápež inváziu ruských síl na Ukrajine opakovane odsúdil. V júni Moskvu jednoznačne obvinil z toho, že voči Ukrajine vedie „krutú a nezmyselnú útočnú vojnu“.

Pápež František bude v Kanade do budúcej soboty. V rámci návštevy zavíta do miest Edmonton, Quebec a Iqaluit. Pápežova apoštolská cesta je dôležitým krokom v jeho snahe reagovať na škandál týkajúci sa sexuálneho zneužívania indiánskych detí duchovnými a desaťročí utajovania týchto skutkov. Očakáva sa, že pápež zopakuje ospravedlnenie, ktoré v apríli vo Vatikáne predniesol kanadským delegáciám. Ako povedal novinárom, ide o cestu „pokánia“.