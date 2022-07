Američania si obľúbili prosecco, jeho spotreba v USA stúpa

Dovoz talianskeho prosecca do USA sa v roku 2021 zvýšil až o 40 % oproti úrovniam pred pandémiou, podľa údajov Konzorcia Prosecco DOC. To podporilo zisky jeho výrobcov.

Prosecco je v USA čoraz obľúbenejšie, pretože je lacnejšie ako francúzske šampanské. Vyhľadávajú ho najmä mladší spotrebitelia. Prosecco sa tiež zaslúžilo o to, že šumivé vína získali „punc“ bežnej každodennej záležitosti aj vďaka tzv. brunchu, teda neskorým a bohatým raňajkám, ktoré nahradia aj obed. Konzumácia tohto talianskeho šumivého vína tak už nie je spájaná len so sviatkami a oslavami. Vzhľadom na to, že pandémia ustupuje a ľudia v USA sa znovu stretávajú, dopyt po proseccu stúpa.

„Prosecco sa stalo základným kameňom kultúrnej ikony, ktorou je brunch,“ povedal Stephen Rannekleiv, riaditeľ oddelenia výskumu potravín a poľnohospodárstva v Rabobank International v New Yorku. „Je to ľahké pitie a nemusíte pri ňom siahnuť hlbšie do vrecka,“ dodal.

Američania už pijú toľko prosecca, že do USA teraz smeruje takmer 20 % jeho celkovej produkcie. Stúpa najmä popularita ružového Prosecca DOC Rosé.

USA doviezli v roku 2021 až 25,5 milióna galónov (1 galón = 3,78541 litra) prosecca v hodnote 519 miliónov USD (509,32 milióna eur). To je 40-percentný nárast oproti roku 2019.

(1 EUR = 1,019 USD)