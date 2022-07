Boris Kollár: Zdravotníci dostanú pridané, nemusia sa báť

„Je pripravená dohoda, nemôžem o nej hovoriť, to si musia odkomunikovať minister financií alebo premiér. Ale zdravotníci dostanú viac peňazí a myslím si, že budú spokojní,“ uviedol Kollár, ktorý je presvedčený, že odchod tisícok zdravotníkov nikto nedopustí. „To by bol rozvrat štátu,“ zdôraznil.

Nezaradený poslanec parlamentu a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini poukázal na to, že podobne ako pri príspevku pre učiteľov, aj dohoda so zdravotníkmi sa rodí komplikovaným spôsobom preto, lebo minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) „potrebuje teáter“, aby mohol napokon vystupovať v úlohe záchrancu. „Podobne ako s učiteľmi, aj teraz zdravotníkov nechá do poslednej chvíle v nervozite a potom ako taký anjel s krídlami vzlietne a ako spasiteľ ich zachráni zvýšením platov,“ povedal opozičný líder. Upozornil pritom, že netreba riešiť len problém zvýšenia platov tých, ktorí zdravotníctve ostali. „Nerieši sa problém, že ich máme málo,“ zdôraznil.

Obaja sa dostali aj k otázkam prezbrojovania slovenskej armády a plánovaných miliardových akvizícií ministerstva obrany v prípade obrnených pásových vozidiel a vozidiel 8x8. Pellegrini je presvedčený o netransparentnosti a predražovaní nákupov, vidí za nimi i kšefty šéfa rezortu Jaroslava Naďa (OĽANO). „Verím, že raz budú dopodrobna všetky prešetrené,“ uviedol. Kritizuje aj to, že kým pri pomoci proti zdražovaniu je vláda zdržanlivá, pri vojenských nákupoch neotáľa.

Kollár upozornil, že SR viažu medzinárodné záväzky zvyšovať svoje výdavky na obranu. „Nikto nemôže v súčasnej geopolitickej situácii spochybňovať potrebu modernizácie armády a jej techniky,“ zdôraznil. Priznáva však, že otázkou je, akým spôsobom sa nákupy dejú.

V diskusii tiež potvrdil, že ak sa v rámci legislatívneho procesu dostanú na rokovanie vlády a parlamentu opätovne opatrenia v rámci tzv. protiinflačného balíčka, Sme rodina ich podporí. „Je to pomoc rodinám, budeme hlasovať za každý takýto zákon,“ dodal. Uistil sa tiež, že sa v rámci pomoci proti zdražovaniu bude rokovať o poskytnutí predvianočného príspevku pre seniorov. „Mám prísľub od ministra financií, že sa stretneme aj so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska,“ uviedol.

Pellegrini vyzýva na to, aby sa zrýchlila valorizácia dôchodkov. „Nečakajme na január, poďme s ňou už skôr, Sociálna poisťovňa na to peniaze má,“ zdôraznil.