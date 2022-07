Rezort hospodárstva chystá rozšírenie dotácií na rozvoj priemyselnej výroby

Dotácie z Ministerstva hospodárstva (MH) SR by v budúcnosti mohli využívať aj na preloženie elektronických komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a taktiež na úhradu štúdie realizovateľnosti projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Platné znenie zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH podľa rezortu dostatočne neprihliada na význam miestnej infraštruktúry v priemyselných zónach. Tá je čoraz dôležitejšia pri rozhodovaní investorov o umiestnení investícií. „Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb v reakcii na aplikačnú prax a posun v oblasti infraštruktúry priemyselných zón dosiahnutý v období od vyhlásenia zákona," uviedol rezort hospodárstva v zverejnenom materiáli. Okrem dvoch nových oblastí využívanie dotácií prináša novela aj možnosť financovania odstránenia alebo zmiernenia negatívneho environmentálneho vplyvu spôsobeného priemyselnou výrobou zmenou doterajšieho účelu dotácie. Novinkou je tiež napríklad vytvorenie podmienok na podávanie žiadostí týkajúcich sa mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora aj mimo výzvy na predkladanie žiadostí. Novelou zákona sa zruší možnosť poskytovania dotácií na podporu tradícií a histórie banských činností. Rezort zmenu odôvodnil tým, že ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť kultúrneho dedičstva, ako aj kultúrno-osvetovú činnosť je Ministerstvo kultúry SR a pre oblasť cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR. „Poskytovanie dotácií na podporu tradícií a histórie vo vybranom odvetví baníctva a len s jediným oprávneným žiadateľom predstavuje nedôvodnú diskrimináciu ostatných odvetví hospodárstva, ako aj potenciálnych prijímateľov a nekoncepčnú duplicitu dotácií poskytovaných zo strany kompetenčne príslušných vládnych rezortov," uviedlo MH.