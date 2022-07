SHMÚ: Teploty nebudú extrémne ako po minulé dni, na juhu však platí výstraha

Najteplejšie by malo byť na juhu stredného Slovenska v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca, kde teplota vzduchu vystúpi na 33 až 34, výnimočne do 35 stupňov Celzia. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Meteorológovia vydali pre južné okresy stredného i západného Slovenska na nedeľňajšie popoludnie výstrahu pred horúčavami prvého stupňa. Platí od 13.00 h do 18.00 h.

Varovanie pred vysokou teplotou sa týka aj pondelka (25.7.). „Na juhozápade môže byť až 35 °C,“ upozorňuje SHMÚ vo výstrahe druhého stupňa, platnej pre pondelkové popoludnie.