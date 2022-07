Robíte túto bežnú chybu pri dýchaní? Pozor, podľa lekárov si ohrozujete zdravie!

Medzi množstvo jednoduchých činností, ktoré naše telo automaticky vykonáva každý deň, patrí dýchanie. Zdanlivo nenáročný proces si v skutočnosti vyžaduje zapojenie niekoľkých svalov, nervov a ciev a skomplikovať ho môže aj taká banalita, ako je zapchatý nos.

Okrem faktorov, ktoré nedokážeme ovplyvniť, má na dýchanie vplyv aj niekoľko ďalších, ktoré sú naším vedomým dielom. Ide napríklad o voľbu otvoru, cez ktorý dýchame – či už sú to ústa alebo nos. Lekári pritom poukazujú na skutočnosť, že len jeden z týchto spôsobov je naozaj zdravý.

Austrálsky lekár Zac Tumer pre portál news.com.au vysvetľuje, že najjednoduchším zdôvodnením výhodnosti dýchania cez nos je skutočnosť, že je prirodzenejšie a pomáha telu efektívnejšie využiť vzduch, ktorý vdýchneme.

„Teraz vám asi napadne, že vás sa to netýka, vy práve dýchate nosom. To je síce pravda, ale len preto, že na to myslíte,“ tvrdí Tumer. Podľa neho 30 až 50 percent dospelých dýcha cez ústa, a to najmä v ranných hodinách.

„Dýchanie cez ústa môže viesť k zdravotným problémom a vyvolať nepríjemnosti, ako je zápach z úst a sucho v ústach,“ dodáva Tumer.

Výhoda nosa spočíva v tom, že je anatomicky prispôsobený bezpečnému dýchaniu. Vďaka chĺpkom dokáže filtrovať všetky cudzie čiastočky ešte predtým, ako sa dostanú ďalej do dýchacích ciest. Takisto zvlhčuje vzduch, ktorý potom pľúca ľahšie využijú, a tvorí oxid dusnatý, ktorý rozširuje cievy a napomáha prúdeniu okysličenej krvi v tele.

Ústa sú navrhnuté tak, aby v prvom rade dokázali žuť potravu, piť nápoje a rozprávať, ale nemajú žiadnu zo spomenutých výhod nosa. „Dýchanie ústami zvyšuje riziko astmy, dentálnych ochorení, vystavenia cudzím telesám, ako sú baktérie a patogény, a chrápania,“ tvrdí Tumer.

Z dýchania netreba robiť hotovú vedu. Stačí sa pri ňom riadiť niekoľkými zásadami:

Dýchajte nosom

Vedome dýchajte nosom. Po čase si telo na tento proces zvykne a začne ho robiť podvedome.

Nezabúdajte na brucho

Pri správnom dýchaní netreba zabúdať na bránicu. Nádych začína v nose, pokračuje smerom nadol, pričom sa sťahuje bránica a rozťahujú svaly brušnej dutiny. Takto dokáže vzduch prúdiť až do najspodnejších častí pľúc.

Dodržiavajte zdravý životný štýl

Pravidelný pohyb zabezpečuje správnu funkciu pľúc a zdravá strava podporuje schopnosť tela hýbať sa. Vyhýbajte sa veľkým porciám a jedlám, ktoré spôsobujú nafukovanie. Pri nafúknutom bruchu totiž dochádza k tlaku na pľúca a obmedzeniu pohybu bránice.

Zavrite si ústa

Na trhu možno nájsť množstvo výrobkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám zabránili otvárať ústa pri spaní. Tumer radí v prípade núdze použiť leukoplast, ktorý stačí vertikálne prilepiť na ústa pred spaním. Takto stimulujete nervy a zároveň sa vyhnete pocitu, že nedokážete dýchať. „Často trvá len jeden alebo dva týždne, kým sa naprogramujete späť na zdravé dýchanie,“ dodáva lekár.