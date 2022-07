Ako za 10 minút vyčistiť ventilátor a čo by ste pri tom nemali používať

Počas horúceho počasia využijeme každú možnosť, ako sa ochladiť. Medzi tie najpopulárnejšie možnosti patria jednoznačne ventilátory, ktoré používate možno aj vy. Nezáleží na tom, či sú to stojanové, stĺpové alebo podlahové ventilátory, o všetky z nich by ste sa mali dobre starať.

Má to hneď niekoľko dôvodov a ten hlavný je, že dobre vyčistený ventilátor si zachováva schopnosť vás efektívne chladiť. Zanesené ventilátory sa môžu prehrievať, čo následne môže vyústiť aj do skratu alebo požiaru. No a taktiež tým prospievate svojmu zdraviu. Špinavý ventilátor totiž môže po miestnosti rozprúdiť prach a iné častice dráždiace vaše sliznice či dokonca spôsobujúce alergie.

Poctivé čistenie ventilátorov si síce vyžaduje niekoľko krokov, ale nie je to nič zložité a zvládnete to za pár minút. V prvom rade sa ale vždy uistite, že ste ventilátor odpojili zo siete. Potom sa už môžete pustiť do čistenia.

Použite vysávač

Užitočným pomocníkom pri čistení ventilátora môže byť vysávač. Použite tak svoj veľký alebo aj ručný vysávač s prachovou kefou a dôkladne povysávajte obe strany ventilátora a aj jeho základňu. Snažte sa dostať medzi mrežovanie krytov, aby ste z nich dostali všetky nečistoty. Ak máte problém dostať prach z ťažko dostupných miest, použite fén a vyfúknite ich von. Ale pozor, toto by ste mali robiť vonku, aby ste si prach zbytočne nerozvírili v miestnosti.

Použite vlhkú utierku

Foto: SmileKorn/shutterstrock.com

Všetky zostávajúce nečistoty najlepšie odstránite vlhkou utierkou, pričom najlepšie je použiť utierku z mikrovlákna. Dbajte na to, aby utierka nebola mokrá, ale naozaj len vlhká. Ideálne je, ak viete ventilátor rozobrať a dôkladne takto vyčistiť oba kryty.

Rovnako dávajte pozor na to, aby ste ventilátor dobre utreli, aby na ňom nezostali nejaké mokré miesta. Ak ventilátor používate v kuchyni, môžu sa na ňom usádzať mastné nečistoty, takže na utierku použite aj nejaký odmasťovací čistiaci prostriedok.

Vyčistite aj čepele ventilátora

Ak dokážete rozobrať kryty ventilátora, čepele jednoducho vyčistite vlhkou utierkou. Ak ale ventilátor rozobrať neviete, môžete si pomôcť čističmi v rozprašovači. Dokonca si čistič viete jednoducho vyrobiť aj doma.

Stačí vínny ocot, pár kvapiek esenciálneho oleja a lyžica jedlej sódy. Dobre ich zmiešajte vo fľaši, pripevnite k nej rozprašovač a nastriekajte na čepele. Následne ventilátor na chvíľu zapnite a všetky nečistoty by mal vyfúkať von. Ak to robíte v miestnosti, držte pred ventilátorom vrecko, aby ste nečistoty zachytili v ňom a nerozptýlili do miestnosti.

Čomu by ste sa pri čistení mali vyhnúť

Ako vidíte, čistenie ventilátorov vôbec nie je náročné, avšak sú aj nejaké veci, ktorým by ste sa pri ňom mali vyhnúť. Možno ste už niekedy počuli radu, že by ste na čistenie mali použiť aviváž. Na ňu by ste si ale mali dať pozor. Po jej použití totiž môžu časti ventilátora zostať lepkavé a tak sa na ňom môže prach chytať, čiže sa ho nezbavíte.

Taktiež sa vyhnite používaniu väčšieho množstva vody, ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo po zapojení ventilátora do napájania. Namiesto toho použite ocot alebo odstraňovače mastnoty a aj to len v malom množstve.