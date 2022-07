Polovodičov začína byť vo svete prebytok, firmy si vytvorili zásoby

Dá sa predpokladať, že výrobcovia sa namiesto nákupu nových rozhodnú spotrebovať mikročipy, ktoré majú v skladoch, a že budú rušiť nové objednávky. Očakáva to hlavný makroekonomický analytik Saxo Bank Christopher Dembik.

Od vypuknutia pandémie nového koronavírusu nahradilo výrobu just-in-time hromadenie zásob. „Firmy po celom svete odvtedy hromadia mikročipy tak, ako spotrebitelia hromadili toaletný papier na jar 2020, pretože sa obávali nedostatku. Toto sa čoskoro zmení,“ očakáva Dembik. Inflácia, ktorá sa v mnohých rozvinutých krajinách vymkla spod kontroly, spolu s covidovými obmedzeniami v Číne a obavami z recesie totiž utlmia dopyt v krátkodobom aj strednodobom horizonte.

„Polovodiče sú v podstate cyklickým odvetvím. Dopyt je vysoký, keď hrubý domáci produkt (HDP) silno rastie a je, naopak, nízky, keď sa rast spomaľuje,“ vysvetlil. Pokles však môže byť podľa analytika tentoraz výraznejší ako pri predchádzajúcich ekonomických otrasoch.

Nie je jasné, koľko nadbytočných mikročipov je v skladoch po celom svete. Zásoby sú však podľa analytika rekordne vysoké. „Podľa najnovších údajov sa zásoby polovodičov v Južnej Kórei v máji medziročne zvýšili o 53 %,“ dodal Dembik.

Niekoľko výrobcov polovodičov už oznámilo, že znížia ponuku z dôvodu nižšieho dopytu. Objednávky od kľúčových klientov ako Apple či Advanced Micro Devices už klesli, a to v niektorých prípadoch zásadným spôsobom. Ešte výraznejšie zmeny je možné podľa analytika očakávať v septembri, keď veľa firiem prehodnotí svoj podnikateľský plán a zníži očakávania dopytu a investície.

Dembik predpokladá, že nadmerná kapacita zostane do roku 2023 hlavným problémom polovodičového priemyslu, najmä ak bude ekonomické spomalenie výraznejšie. Vidí však aj výnimku. „Dopyt po vysokokvalitných smartfónoch (najmä po zariadeniach Apple) je stále vysoký. To pravdepodobne pomôže firme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), hlavnému dodávateľovi spoločnosti Apple, dosiahnuť lepšie výsledky v porovnaní s väčšinou jeho konkurentov,“ dodal.

TSMC tvorí polovicu všetkých svojich globálnych príjmov práve z výroby čipov. Cieľ Spojených štátov podporiť miestnu výrobu polovodičov je ďalším faktorom, ktorý zvýši prebytok ponuky. Americkí zákonodarcovia momentálne pracujú na zákone, ktorý by umožnil zafinancovať miliardové dotácie na výrobu čipov a podporil vedecké a technologické inovácie v USA, aby tak mohli konkurovať Číne.

Na Slovensku sa nedostatok polovodičov prejavil najmä v automobilovom priemysle, keď viacerí výrobcovia museli dočasne odstaviť svoju výrobu. Slovenské automobilky však zatiaľ zmeny v dodávkach nepociťujú. „Dodávateľský reťazec je komplikovaný, a pokiaľ skutočne dochádza k zmene v objemoch dodávok, tak to automobilový priemysel na Slovensku zatiaľ nepociťuje,“ uviedol pre TASR generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula.