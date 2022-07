Google zakázal 50 Android aplikácií. Skontrolujte, či ich nemáte v telefóne!

Používanie telefónu sa môže zdať ako jednoduchá vec, ale aj pri ňom by ste sa mali mať na pozore. Telefóny totiž obsahujú mnoho našich osobných údajov, informácií a napríklad aj možnosti platby. To všetko láka útočníkov, aby sa k týmto všetkým dátam dostali, na čo si vytvárajú čoraz komplexnejšie metódy. Jednou z tých najčastejších je zakomponovanie škodlivého softvéru do obyčajne sa tváriacich aplikácií. Možno o tom ani neviete a v dobrej viere si nejakú takú aplikáciu stiahnete, ale na pozadí prehľadáva váš telefón, získava heslá a ďalšie informácie.

To sú veci, v ktorých musí zasiahnuť samotná mobilná platforma a všetky to aj často robia. Príkladom môže byť firma Google, ktorá pravidelne odstraňuje a zakazuje záškodnícke aplikácie zo svojho obchodu Google Play. To isté spoločnosť spravila aj teraz a zakázala rovno 50 rôznych aplikácií. Na toto upozornil bezpečnostný tím zo Zscaler, ktorý zistil, že tieto aplikácie obsahovali malvér zvaný Joker.

Keď si takýto malvér stiahnete do svojho telefónu, na pozadí dokáže inštalovať spyvér alebo vás prihlasovať na rôzne služby drahého predplatného a to bez toho, aby ste o tom vedeli. Okrem toho ale obsahovali aj záškodnícky softvér Coper alebo Facestealer, pričom oba sa snažia zasahovať do fungovania telefónu a získavať vaše údaje. Boli to pritom aplikácie, ktoré sa tvárili naozaj užitočne – slúžili na posielanie správ, fotografovanie, prekladanie textu, prácu s emoji a podobne.

Ak nejaké aplikácie sťahujete, overte si, či sú to oficiálne aplikácie a či pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Taktiež sa presvedčte, či nemajú negatívne hodnotenia alebo podozrivo málo stiahnutí. Po nainštalovaní aplikácie tiež zvážte, ktoré povolenia v rámci telefónu udelíte aplikáciám. Rovnako sa odporúča aj na mobile využívať nejaký antivírusový systém. Takto by ste sa mali vyhnúť problémom so záškodníckymi aplikáciami.

Čo sa týka 50 zakázaných aplikácií, celý zoznam nájdete tu . Dobre si ho pozrite a skontrolujte, či niektorú z týchto aplikácií nemáte nainštalovanú. Ak áno, okamžite ju vymažte.

Zakázané aplikácie: