Video: Muž zachytil dieťa, ktoré vypadlo z piateho poschodia

Muž z východnej Číny sa zachoval ako skutočný hrdina, keď zachytil batoľa, ktoré vypadlo z okna bytu na piatom poschodí. Shen Dong v čase nehody parkoval svoje auto, keď začul hlasnú ranu spôsobenú dopadom dieťaťa na plech. Dieťa dopadlo na terasu na prvom poschodí, potom sa skĺzlo cez okraj a rútilo sa dole na chodník.

Shen, ktorý pracuje v neďalekej banke, sa ponáhľal s kolegyňou na pomoc dievčaťu. Okamžite odhodil svoj mobilný telefón a dorazil k dieťaťu práve včas, aby zabránil jeho dopadnutiu na zem.

Dievča z Tongxiang v provincii Če-ťiang si poranilo nohy a pľúca, no je v stabilizovanom stave. Podľa miestnych médií dievča prežilo, pretože terasa, na ktorú spadlo, obsahovala oceľové strešné materiály, ktoré pád zmiernili.

„Aby som bol úprimný, nepamätám si detaily. Nemôžem si spomenúť, či ma boleli ruky alebo niečo iné. Bol to len inštinkt ju chytiť. Bolo šťastie, že som to stihol včas. Inak by som sa cítil úplne hrozne,“ povedal Shen pre miestne noviny Qianjiang Evening News.