Výstrahy pred horúčavami pokračujú, v týchto regiónoch bude najteplejšie

Prieskum: Zaočkovať sa štvrtou dávkou by bolo ochotných 40,2 percenta Slovákov

VČERA - 20:24 Domáce

Zaočkovať sa štvrtou dávkou proti ochoreniu COVID-19 by bolo ochotných 40,2 percenta opýtaných. Ochotných by nebolo 57,1 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu pre TV Joj, ktorý realizovala agentúra AKO.