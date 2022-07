Vyšetrovanie útoku na Kapitol: Trump by mal čeliť právnej zodpovednosti

Bývalý šéf Bieleho domu sa podľa slov šéfa tohto výboru Bennieho Thompsona „vydal cestou bezprávia a skorumpovanosti“, keď sa usiloval zvrátiť výsledok prezidentských volieb z roku 2020, v ktorých zvíťazil demokrat Joe Biden. Thompson, ktorý má covid, predniesol svoj prejav prostredníctvom videospojenia.

„Za posledný mesiac a pol výbor rozprával príbeh (bývalého) prezidenta, ktorý robil všetko, čo bolo v jeho moci, aby zvrátil (výsledky) volieb,“ povedal Thompson počas ôsmeho a nateraz posledného zo série verejných vypočutí v kauze útoku na washingtonský Kapitol, pri ktorom prišlo 6. januára 2021 o život päť ľudí a 140 policajtov utrpelo zranenia. Ďalšie vypočúvania sa majú konať v septembri.

Thompson dodal, že Trump „klamal, šikanoval, zradil svoju prísahu“. Niekdajší šéf Bieleho domu sa podľa jeho slov „pokúsil zničiť naše demokratické inštitúcie“. Thompson vyzval na vyvodenie zodpovednosti na základe zákona, a to na každej úrovni, až po Oválnu pracovňu.

AFP približuje, že výbor je zložený zo siedmich demokratov a dvoch republikánov, ktorí po násilnom vniknutí Trumpových prívržencov do budovy Kongresu hlasovali za jeho impeachment. Senát ovládaný republikánmi ho však neskôr obvinení zbavil.

Republikán Adam Kinzinger, ktorý je členom výboru, zverejnil na Twitteri výňatky zo svedectva niekoľkých poradcov Bieleho domu, podľa ktorých Trump takmer tri hodiny sledoval útok na Kapitol v televízii vo svojej súkromnej jedálni.

Snemovňa by mala predložiť správu so zisteniami na jeseň. Následne bude na generálnom prokurátorovi, aby rozhodol, či by mali byť Trump spolu s jeho spojencami stíhaní za pokus o zvrátenie volebných výsledkov.