Štúdia potvrdila najčastejší spôsob prenosu opičích kiahní

Vyplýva to z najnovšej štúdie zverejnenej vo štvrtok v odbornom periodiku New England Journal of Medicine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Výskum viedli vedci britskej Queen Mary University of London, ktorí skúmali 528 potvrdených prípadov opičích kiahní v 16 krajinách v termíne 27. apríla až 24. júna.

„Je dôležité zdôrazniť, že opičie kiahne nie sú pohlavne prenosnou infekciou v tradičnom slova zmysle; je možné sa nakaziť akýmkoľvek blízkym fyzickým kontaktom,“ uviedol vo vyhlásení jeden z autorov štúdie John Thornhill. Môže ísť napríklad o prenos cez respiračné kvapôčky, oblečenie či iné povrchy.

„Naša práca však naznačuje, že väčšina prenosov dosiaľ súvisela so sexuálnou aktivitou, a to najmä - avšak nie výlučne - medzi mužmi, ktorí mali sex s inými mužmi,“ dodal Thornhill.

Odborníci zistili, že spomedzi nakazených bolo 98 percent homosexuálnych alebo bisexuálnych mužov, 41 percent malo HIV a priemerný vek infikovaných opičími kiahňami bol 38 rokov. Za posledné tri mesiace mali infikovaní v priemere päť sexuálnych partnerov a zhruba tretina mužov uviedla, že za uplynulý mesiac navštívila sexpárty či saunu.

Vedci tiež prišli na to, že mnohí z infikovaných mali príznaky, ktoré sa predtým nespájali s opičími kiahňami, vrátane genitálnych lézií a rán na ústach či análnom otvore. Tieto symptómy sú totiž podobné ako pri sexuálne prenosných infekciách, čo môže viesť k zlej diagnostike ochorenia.

Zo štúdie vyplýva, že vo väčšine skúmaných prípadov mali ľudia mierny priebeh nákazy a nedošlo k žiadnym úmrtiam. „Hoci 13 percent ľudí bolo prijatých do nemocnice, pri väčšine z nich neboli hlásené nijaké vážne komplikácie,“ uviedli autori štúdie.