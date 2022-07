USA privítali dohodu o obnovení vývozu obilia z ukrajinských prístavov

Washington zároveň vyzval Moskvu, aby túto dohodu dodržiavala. Uviedol to hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Oznámenie tejto dohody v zásade vítame, no teraz sa zameriavame na to, aby sa Rusko zodpovedalo za realizáciu tejto dohody a za to, že umožní ukrajinskému obiliu dostať sa na svetový trh,“ povedal Price. Dodal, že v tejto situácii sa svet nemal ocitnúť a obvinil Moskvu, že z potravín zámerne urobila zbraň.

Hovorca zároveň ocenil diplomatické úsilie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a „usilovnú prácu“ Turecka, ktoré dohodu sprostredkovalo. Dodal, že podrobnosti dohody Washington pozorne sleduje.

Turecko vo štvrtok oznámilo, že Ukrajina a Rusko v piatok podpíšu dohodu umožňujúcu vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more.

Dohodu podpíšu podľa agentúry Reuters v istanbulskom paláci Dolmabahçe, niekdajšom sídle tureckých sultánov. Bude pri tom aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a generálny tajomník OSN António Guterres.