Video: Smrť mladých na Ukrajine nie je zlá, dostanete auto, odznelo v ruskej televízii

Smrť vašich detí na Ukrajine nie je taká zlá – o tom sa snaží presvedčiť občanov ruská štátna televízia, ktorá odvysielala reportáž s jednou z rodín, ktoré takto prišli o dieťa. Po tom, ako starším Rusom na Ukrajine umrel syn, pár dostal od štátu finančné vyrovnanie. Za to si kúpili auto.

„Toto nevymyslíš,“ komentuje video reportér BBC Francis Scarr, ktorý sleduje dianie v ruskom spravodajstve a sprostredkúva ho západnému svetu. „Ruská štátna televízia včera večer odvysielala reportáž o nečakaných 'výhodách' úmrtia syna na Ukrajine. Za kompenzáciu od štátu si môžete kúpiť Ladu!“

You couldn't make this up



Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine



You can buy a Lada with the compensation given to you by the state! pic.twitter.com/itzuSiSMhC