​Tajomstvo krásnej pleti Kate Middletonovej odhalené: Stačia vám tri suroviny

Vojvodkyňa Kate, manželka princa Williama, nepochybne patrí k britským módnym ikonám. Za toto označenie ale nevďačí len sofistikovanému šatníku a dokonalej postave, ale tiež mladistvo pôsobiacej pokožke, ktorá jej žiari aj po dovŕšení štyridsiatky.

Za krásnou pleťou Kate Middletonovej nestoja žiadne luxusné séra a prípravky. Estetička Dawn Attewellová sa naopak domnieva, že k dokonalej pokožke môže dospieť každá žena len vďaka základným prísadám.

„Je požehnaná dobrými génmi a som si istá, že dodržiava bezchybný režim starostlivosti o pleť,“ uviedla Attewellová pre britský denník Express. Podľa nej vojvodkyňa začína so starostlivosťou o imidž už ráno, keď si pravdepodobne dopraje zeleninové smoothie. V ňom nesmú chýbať tri hlavné prísady.

Mohlo by vás zaujímať: 7 tajomstiev krásy od večne mladých Japoniek

Záujemkyne o mladistvú a žiariacu pleť by si do mixovaného nápoja mali pridať v prvom rade kel, ktorý je bohatý na antioxidanty a niekoľko kľúčových živín, ako je vitamín A, C a K.

Vaše smoothie by malo obsahovať aj paradajky, ktoré sú bohaté na lykopén, a navyše neobsahujú takmer žiadne kalórie. Lykopén je látka, ktorá okrem iného znižuje riziko rakoviny kože, infarktu a porážky. Paradajky tiež znižujú zápal v tele, čo je prospešné najmä v prípade, že pravidelne cvičíte.

Do ranného nápoja by ste si napokon mali pridať aj zeler, ktorý vás dostatočne hydratuje a takisto zmierni zápal v tele. Okrem toho mu dodá vitamíny A, C a K.

Zdravá strava podľa estetičky nie je to jediné, čo Kate prepožičiava mladistvý vzhľad. „Jej pokožka v poslednej dobe vyzerá pevnejšie a vláčnejšie,“ tvrdí Attewellová s tým, že k tomu môžu prispievať kúry a injekcie.

Pokožku najlepšie ochránite pred starnutím aj dennou aplikáciou krémov a sér s ochranným faktorom pred slnkom. Dôležité sú aj antioxidanty, ako sú vitamíny C a E v podobe stravy či kozmetických prípravkov.

V kozmetike sa zamerajte na produkty s obsahom látky Fernblock a kyseliny hyalurónovej.