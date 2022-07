Peskov: Problémy s dodávkami plynu EÚ sú spôsobené sankciami uvalenými EÚ

Všetky technologické problémy spojené s dodávkami plynu do krajín EÚ sú spôsobené sankciami uvalenými samotnou Európskou úniou, vyhlásil vo štvrtok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Peskov zdôraznil, že ruský plynárenský koncern Gazprom je pripravený splniť svoje záväzky v plnom objeme a že problémy s dodávkami plynu do Európy spôsobujú len obmedzenia zo strany EÚ.

Pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí v Teheráne „absolútne podrobne vysvetlil“ situáciu na plynovode Nord Stream i problémy, ktoré eviduje spoločnosť Siemens a ktoré bránia tomu, aby systém fungoval na plný výkon.

Tlačové agentúry, medzi nimi aj TASR, vo štvrtok priniesli informáciu spoločnosti Nord Stream AG, ktorá potvrdila obnovenie dodávok plynu z Ruska do Nemecka plynovodom Nord Stream 1. Uplynulých desať dní bol plynovod odstavený kvôli údržbe.

K tejto odstávke došlo len niekoľko týždňov po tom, čo Rusko v polovici júna znížilo prietok plynu cez plynovod na 40 percent jeho obvyklej úrovne.

Vo vedení EÚ táto situácia vyvolala obavy, že Rusko by mohlo odmietnuť obnoviť dodávky plynu po dokončení údržby. Predsedníčka Európskej komusie Ursula von der Layenová v stredu vyhlásila, že euroblok by sa mal pripraviť aj na možnosť úplného odstrihnutia od plynu z Ruska.

V tejto situácii Európska komisia navrhla obmedziť spotrebu plynu o 15 percent, a to od konca augusta tohto roka do konca marca 2023. Týkalo by sa to všetkých spotrebiteľov - od domácností cez úrady či firmy až po elektrárne.

Brusel by podľa návrhu mohol po konzultácii s členskými krajinami vyhlásiť stav plynovej núdze, ktorý by vyžadoval povinné obmedzenia spotreby v celej EÚ.

Aby tieto pravidlá začali platiť, musia ich najprv schváliť členské krajiny. Tie zatiaľ v názore na toto riešenie nie sú jednotné.