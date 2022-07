ASL kritizuje,že strategický rámec starostlivosti o zdravie nerieši špecialistov

Asociácia odmieta názor, že nedostatočná koordinácia medzi primárnou sférou a špecialistami spôsobuje neefektívne využívanie zdrojov. "Nemôžeme predsa hovoriť o nedostatočnej koordinácii, keď vôbec nevieme, kde máme koľko lekárov jednotlivých špecializácií, aká je ich veková štruktúra," uviedla pre TASR asociácia.

Podľa lekárov je najvyšší čas začať sa venovať riešeniu situácie ambulantného sektora. „Strategický rámec starostlivosti o zdravie, ktorý by mal určovať politiku štátu v oblasti zdravotníctva, sa síce problematiky ambulantnej starostlivosti dotýka, ale nemožno ho považovať za všeliek,“ skonštatovali.

Najväčší problém vidí ASL v tom, že materiál sa nezaoberá sieťou a problémami špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. „My dnes robíme reformu ústavnej starostlivosti, reformu primárnej starostlivosti, ale ani jedna nemôže existovať bez riešenia špecializovanej starostlivosti,“ podotkli lekári.

Upozorňujú, že dnes nie sú známe počty lekárov špecialistov jednotlivých odborností, ich veková štruktúra či pokrytie v regiónoch. „Ani rozdelenie, koľko z existujúcich špecialistov je 'otvorených' pre pacientov, ktorých odporúča lekár z primárnej starostlivosti, koľko ambulancií je konziliárnych len pre potreby nemocnice,“ vysvetlila ASL. Na problémy podľa jej slov dlhodobo upozorňuje a bezvýsledne žiada analýzu počtu špecialistov.

Asociácia považuje za absurdné hovoriť o neefektívnom využívaní zdrojov v súvislosti s nedostatočnou koordináciou primárnej sféry so špecialistami. „Ambulantná sféra je vždy lacnejšia ako ústavná starostlivosť a práve my, ambulantní lekári, môžeme pomôcť šetriť náklady na ústavnú starostlivosť. Je preto nepochopiteľné, že ambulantní lekári sú v našom štáte na okraji záujmu,“ skonštatovala ASL.

Ambulantný sektor podľa nej potrebuje okamžité riešenia na jeho zastabilizovanie. Kľúč vidí v prvom rade vo financovaní. Poukazuje pritom na kritické zdroje v sektore či nízke platby za poistencov štátu. Tiež na to, že ambulantný sektor si nemôže dovoliť riešiť ekonomické problémy tým, že nebude platiť odvody, lieky, zdravotnícky materiál alebo energie.

Strategický rámec má okrem iného za cieľ implementovať integrovaný model do ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tá je podľa ministerstva zdravotníctva aktuálne fragmentovaná, s rozdielnymi motiváciami a nedostatkom koordinácie, čo spôsobuje neefektívne využívanie zdrojov. Všeobecné ambulancie by tak podľa ministerstva zdravotníctva mohli byť v budúcnosti dostupnejšie a zlepšiť by sa mohla aj koordinácia primárnej sféry so špecialistami. V segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti strategický rámec hovorí o potrebe aktualizovať súčasnú podobu minimálnej siete.