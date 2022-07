Akú čokoládu máte najradšej? Psychológ vysvetľuje, čo o vás prezrádza obľúbený druh

Výber čokolády neprezrádza viac len o tom, aké potraviny ulahodia chuťovým pohárikom toho-ktorého konzumenta. Psychológ Darren Stanton tvrdí, že čokoláda dokáže mnohé napovedať aj o osobnosti človeka.

Milovníkov mliečnej čokolády napríklad len tak niečo nerozhodí, zatiaľ čo tí, ktorí obľubujú bielu, patria do kategórie kreatívnych. Stanton pre denník The Sun prezrádza viac aj o tom, prečo vôbec čokoládu tak milujeme a prečo si k nej vytvárame také silné psychologické puto.

„Psychologicky túžime po čokoláde preto, lebo obsahuje látky, ktoré spúšťajú uvoľňovanie dopamínu – hormónu, ktorý v mozgu vyvoláva pocit šťastia,“ vysvetľuje Stanton, podľa ktorého je práve toto dôvod, prečo ľudia vyhľadávajú čokoládu aj v stresových situáciách alebo v situáciách, keď vyžadujú podporu či povzbudenie.

Dospelí sa pri jedení čokolády podľa Stantona neraz vracajú k spomienkam na svoje mladšie ja, z čoho ťažia aj viaceré značky, ktoré sa prostredníctvom marketingu snažia vyvolať u zákazníka spomienky na detstvo. „So striedmou konzumáciou čokolády teda nesúvisia len psychologické výhody, ale aj emocionálne,“ dodáva psychológ.

Čo o vás prezrádza obľúbený druh čokolády?

Mliečna

Ste pokojný a usporiadaný typ človeka. V krízovej situácii sa nenechávate vyviesť z miery a problémy riešite s chladnou hlavou. Podľa psychológov tiež v spoločnosti priveľa mudrujete a tešíte sa z pozornosti okolia.

Horká

Ste kultivovaný, sofistikovaný a rafinovaný človek. Svoje názory sa nebojíte prejaviť a obhájiť, čo však príležitostne vedie k zbytočným konfliktom. Oplývate množstvom energie a rozhodnutia prijímate rázne a okamžite. Dajte si pozor na zveličovanie.

Biela

Ste kreatívny človek, ktorý sa nebojí experimentov a zmien. Patríte k individualistom, málokedy kráčate spolu s davom.

Mätová

Ste ambiciózna, sústredená a motivovaná osobnosť. Zároveň nemáte problém s rešpektom voči myšlienkam, nápadom a pocitom ostatných. Vždy získate to, po čom túžite, no mali by ste popracovať na svojej tvrdohlavosti.

Ovocná a oriešková

Chutí vám čokoláda so želé, orieškami a sušeným ovocím? V takom prípade pravdepodobne patríte k tradicionalistom. Napriek tomu, že ste otvorení novým nápadom, zmeny vám robia problémy. Často prehliadate problémy.

Kávová

Ste živý, dramatický a vášnivý človek. Vyhľadávate dobrodružstvá a radi skúšate nové veci.

Pomarančová

Aj vy patríte k dobrodruhom a ľuďom bažiacim po nových zážitkoch. Okrem toho ste väčší romantik ako vaše okolie.